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Россиян лишат советских вкладов еще на несколько лет 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Россиян хотят лишить советских вкладов
Фото: ТАСС
Комитет Госдумы по финансовому рынку порекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект о продлении до 1 января 2023 года приостановки компенсации по вкладам, сделанным до 20 июня 1991 года. Об этом сообщает ТАСС.
По данным издания, законопроект, который является сопутствующим проекту федерального бюджета на 2020 год, внесен правительством России. Планируется, что он будет рассмотрен на заседании Государственной думы 19 ноября.
В 1995 году был принят закон, согласно которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений россиян, помещенных во вклады Сбербанка, вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги. Однако с 2003 года выплаты заморожены. Приостановка компенсаций продлевается ежегодно, так как правительство до сих пор не разработало законы, регламентирующие порядок применения долгового рубля.
«Рамблер» писал, что ранее руководитель парламентской фракции «Справедливая Россия»Сергей Миронов вместе с коллегами внес в Госдуму законопроект о возобновлении государственных в