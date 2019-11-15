Жители Болгарии получат российские пенсии

Российская Федерация будет платить пенсии гражданам, живущим сейчас в Болгарии, только за период их работы на территории России или РСФСР. Стаж, полученный в других странах, при назначении страховой пенсии приниматься в расчёт не будет.

Это определено Протоколом о внесении изменений в Договор между Россией и Болгарией о социальном обеспечении. Закон о ратификации протокола вступает в силу 15 ноября.

Протокол также определяет порядок суммирования страхового стажа со стажем, приобретённым гражданином в Болгарии и других странах. Это возможно только в случае, если «российского» опыта работы будет недостаточно для назначения страховой пенсии. Аналогичным образом в этой ситуации будет поступать и Болгария.

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