Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Банки захотели получать от россиян декларации о доходах
Банки захотели получать от россиян декларации о доходах
Компании
Путин призвал сохранить баланс на энергорынках
Путин призвал сохранить баланс на энергорынках
Рынки
Россия заявила о готовности снизить Украине цену на газ
Россия заявила о готовности снизить Украине цену на газ
Экономика
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Недвижимость
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.01
$
64.24
70.41
70.63
Прогноз
11.11 – 18.11
$
63.07
69.93
Индексы и котировки Brent
62.39
+0.19 Золото
1467.93
+0.01 РТС
1436.98
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
15.11
1.1027
–0.0125
31.10
1.1152
12.11
01.11
21.10

Жители Болгарии получат российские пенсии 

Парламентская газета 2 часа назад
Жители Болгарии получат российские пенсии
Фото: ПГ
Российская Федерация будет платить пенсии гражданам, живущим сейчас в Болгарии, только за период их работы на территории России или РСФСР. Стаж, полученный в других странах, при назначении страховой пенсии приниматься в расчёт не будет.
Это определено Протоколом о внесении изменений в Договор между Россией и Болгарией о социальном обеспечении. Закон о ратификации протокола вступает в силу 15 ноября.
Протокол также определяет порядок суммирования страхового стажа со стажем, приобретённым гражданином в Болгарии и других странах. Это возможно только в случае, если «российского» опыта работы будет недостаточно для назначения страховой пенсии. Аналогичным образом в этой ситуации будет поступать и Болгария.
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.
Видео дня. Как мошенники воруют деньги с банковских карт
Парламентская газета: последние новости
Минфин не намерен обязывать чиновников участвовать в новой системе пенсионных накоплений Минфин не намерен обязывать чиновников участвовать в новой системе пенсионных накоплений Глава ПФР рассказал, повысятся ли пенсии работающих пенсионеров Глава ПФР рассказал, повысятся ли пенсии работающих пенсионеров На Дальнем Востоке появится самая дешёвая в стране ипотека На Дальнем Востоке появится самая дешёвая в стране ипотека 
Теги:
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки захотели получать от россиян декларации о доходах
Банки захотели получать от россиян декларации о доходах 1
Путин призвал сохранить баланс на энергорынках
Путин призвал сохранить баланс на энергорынках
Россия заявила о готовности снизить Украине цену на газ
Россия заявила о готовности снизить Украине цену на газ 269
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Медведев запретил посуточную аренду квартир 5
Путин назвал чушью реверс газа на Украину из Европы
Путин назвал чушью реверс газа на Украину из Европы
Видео
Зеленский анонсировал распродажу земли
00:31
Зеленский анонсировал распродажу земли
Экономика Статьи
Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы
00:43
Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы
Компании Рынки
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
04:46
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
Экономика Статьи
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
05:35
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
Личный счет Статьи
Россиянам подняли зарплату
01:00
Россиянам подняли зарплату
Личный счет Компании
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
08:51
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
Рынки Компании
Не простили: России вернут советский долг
00:29
Не простили: России вернут советский долг
Экономика
Отдых без альтернатив: Турция дорожает
00:38
Отдых без альтернатив: Турция дорожает
Экономика Статьи
Россиян обманывают по-новому
00:39
Россиян обманывают по-новому
Личный счет
Набиуллина раскрыла планы по ключевой ставке
00:40
Набиуллина раскрыла планы по ключевой ставке
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение