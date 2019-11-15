Подсчитан размер будущих пенсий россиян

Бедные россияне с трудом заработают на пенсию

Экономисты РАНХиГС пришли к выводу, что после 2024 года коэффициент замещения (отношение пенсии к зарплате в последний год работы) начнет сокращаться для россиян с маленькими зарплатами. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В своем исследовании эксперты рассказали, что страховая пенсия должна решать три задачи: компенсировать утраченный пенсионерами заработок, обеспечить баланс между доходами пенсионеров и работающих граждан, а также защитить пожилых людей от бедности.

Коэффициент замещения позволяет оценить, насколько пенсии справляются с этими задачами. Сейчас коэффициент замещения выше всего у людей с минимальными зарплатами, а ниже всего — у работников с самыми большими доходами.

К 2018 году у тех, кто получает лишь минимальный размер оплаты труда (МРОТ), пенсия замещала около 74 процентов зарплаты, у людей со средними окладами — 35 процентов, а у сотрудников с высокими зарплатами — только всего 22 процента.

Однако к 2050 году у россиян, получающих МРОТ, коэффициент замещения снизится до 53 процентов, для средних зарплат показатель не изменится, а для россиян с высокими зарплатами он вырастет до 31 процента.

Эксперты заявили, что ситуация начнет меняться с 2025 года. Страховые пенсии ежегодно с 1 февраля будут расти на инфляцию предыдущего года, а дополнительная индексация с 1 апреля станет возможна, только если средние зарплаты росли быстрее инфляции. Индексация в 2019–2024 годах заложит высокую базу, которую будет трудно поддерживать, заявили экономисты. По их мнению, пенсии будут более зависимым от размера зарплаты и трудового стажа.

По его словам, размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2020 году достигнет 16,4 тысячи рублей, а к 2022-му выплаты должны вырасти в среднем до 18,3 тысячи рублей.