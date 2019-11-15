Подсчитан размер будущих пенсий россиян

Отношение размера пенсии к зарплате в последний год работы (так называемый коэффициент замещения) будет расти в ближайшие пять лет за счет повышенной индексации выплат. Однако после 2024 года для россиян с минимальными и низкими зарплатами показатель начнет падать. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование «Индикаторы достаточности уровня пенсий: международные подходы и предложения для России», проведенное экономистами РАНХиГС Юрием Горлиным , Виктором Ляшоком и Аллой Салминой.

В исследовании специалисты разделили россиян на четыре группы: работники, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50 процентов работников имеют заработок выше, 50 процентов — ниже) и высокую (в два раза выше средней зарплаты).

В настоящее время самый высокий коэффициент замещения у россиян с МРОТ — по состоянию на 2018 год, у них пенсия замещала 78 процентов заработка. За ними следуют получатели медианной зарплаты — 42 процента, затем идут работники со средней зарплатой — 35 процентов. Самый низкий коэффициент замещения у высокооплачиваемых специалистов — только 22 процента. Эксперты прогнозируют, что в 2019-2024 годах у всех групп работников коэффициент будет расти из-за превышения уровня индексации страховой пенсии прогнозной инфляции.

Однако с 2025 года коэффициент начнет падать, и к 2050 году у работников с МРОТ он снизится с 78 процентов до 53 процентов, а у получателей медианных зарплат — упадет до 49 процентов. Неизменным коэффициент останется у работников со средними зарплатами, а вырастет он только у россиян с высокими зарплатами (до 31 процента).

Как поясняют экономисты, до 2025 года индексация пенсий выше инфляции закреплена в законе о пенсионной реформе. Однако через пять лет пенсии снова станут ежегодно увеличиваться с 1 февраля на инфляцию предыдущего года, а дополнительная индексация будет возможна только в том случае, если среднемесячная номинальная зарплата за предшествующий год росла быстрее инфляции. Экономисты прогнозируют отставание индексации пенсий от роста зарплат после 2024 года, поскольку эффект от пенсионной реформы начнет проходить, а уровень индексации 2019-2024 годов будет тяжело поддерживать.