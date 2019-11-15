Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Сапоги всмятку»: Украина остается без газа
«Сапоги всмятку»: Украина остается без газа
Экономика
Еще один российский банк лишился лицензии
Еще один российский банк лишился лицензии
Экономика
Подсчитан размер будущих пенсий россиян
Подсчитан размер будущих пенсий россиян
Личный счет
ЦБ прояснил судьбу копеек
ЦБ прояснил судьбу копеек
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.90
$
64.02
70.50
70.54
Прогноз
18.11 – 25.11
$
64.50
72.50
Индексы и котировки Brent
62.37
–0.03 Золото
1466.20
–0.01 РТС
1436.98
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
15.11
1.1020
–0.0132
31.10
1.1152
12.11
01.11
21.10

Россиянам интересен белорусский рубль как валюта для сбережений 

Финмаркет + ещё 1 1 час назад
Россияне заинтересовались белорусским рублем
Фото: ТАСС
Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой для сбережений после "традиционных" доллара и евро. Такие данные в ходе опроса получили специалисты компании "Сбербанк Управление Активами", пишут "Известия". Как показало исследование, основанное на данных опроса в 37 крупных и средних российских городах с населением более 500 тыс. человек, подавляющее большинство россиян приоритетным для накоплений считают всё же российский рубль. У 94% граждан, которые имеют сбережения, основная их часть формируется именно в отечественной валюте.
Однако параллельно с рублевыми накоплениями 23% опрошенных (в ходе опроса можно было выбрать несколько вариантов для ответа) имеют сбережения и в иностранных валютах. Так, 11% откладывают средства в долларах, 9% — в евро и 3% — в иных денежных единицах. Помимо основных мировых валют, которые уже стали традиционными у нас в стране, россияне рассматривают возможность вложений в инструменты, номинированные в белорусских рублях, — об этом заявили 0,5% опрошенных респондентов. Городами с наибольшим спросом на инвестиции в белорусских рублях стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самара.
Следующим по привлекательности валютным активом для россиян стал китайский юань (0,4% опрошенных). Самый высокий спрос на инвестирование в эту валюту отмечен в Хабаровске, Владивостоке, Барнауле, Челябинске, Москве и Красноярске.
Как отмечается в исследовании, граждане, как правило, понимают, что вклады в долларах и евро имеют низкую доходность, а накопление наличности и вовсе приносит убытки в реальном исчислении. Однако валютные накопления многие рассматривают прежде всего в качестве защиты для сбережений. Кроме того, многие, как выяснилось, готовы играть на изменениях курсов.
Эксперты, опрошенные "Известиями", считают инвестиционное поведение россиян при выборе валюты логичным. Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин отметил, что подавляющее большинство населения получает и тратит деньги в рублях. Кроме того, ставки по рублевым вкладам существенно выше, чем по депозитам в иностранных валютах. Но, как выясняется, не по всем.
"Доходность сбережений в белорусских рублях выше, чем в российских: крупные банки предлагают 9-12% годовых при размещении средств на год по сравнению с 6-8% в России", — пояснила младший вице-президент — аналитик Moody's Светлана Павлова.
Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин также полагает, что россиян могут привлекать высокие ставки по вкладам в белорусских рублях — на уровне 12,5% годовых.
Однако не только высокая доходность привлекает россиян в белорусской валюте. Эксперты уверены, что это еще и показатель интеграционных процессов. Егор Лопатин из НКР полагает, что сбережения в валюте соседней страны можно объяснить планами потратить накопленные средства в Белоруссии.
"Скорее всего, в белорусских рублях держат средства граждане этой страны, работающие в России. А также россияне, имеющие тесные связи с Белоруссией и регулярно ее посещающие", — согласна Светлана Павлова из Moody's.
Видео дня. Финансовая пирамида обманывает людей более 16 лет
Финмаркет: последние новости
Чиновников могут принудительно подключить к ГПП Чиновников могут принудительно подключить к ГПП Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт Дом в Арктике - по льготной ипотеке Дом в Арктике - по льготной ипотеке
Комментарии 
Теги:
Личный счет , Недвижимость , Рынки , Александр Бахтин , Светлана Павлова , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сапоги всмятку»: Украина остается без газа
«Сапоги всмятку»: Украина остается без газа
Еще один российский банк лишился лицензии
Еще один российский банк лишился лицензии 1
Подсчитан размер будущих пенсий россиян
Подсчитан размер будущих пенсий россиян
ЦБ прояснил судьбу копеек
ЦБ прояснил судьбу копеек
Россияне нашли выгодный способ хранить деньги
Россияне нашли выгодный способ хранить деньги 26
Видео
«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем
06:08
«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем
Экономика
Россияне нашли выгодный способ хранить деньги
03:59
Россияне нашли выгодный способ хранить деньги
Личный счет Рынки
Зеленский анонсировал распродажу земли
00:31
Зеленский анонсировал распродажу земли
Экономика Статьи
Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы
00:43
Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы
Компании Рынки
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
04:46
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
Экономика Статьи
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
05:35
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
Личный счет Статьи
Россиянам подняли зарплату
01:00
Россиянам подняли зарплату
Личный счет Компании
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
08:51
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
Рынки Компании
Не простили: России вернут советский долг
00:29
Не простили: России вернут советский долг
Экономика
Отдых без альтернатив: Турция дорожает
00:38
Отдых без альтернатив: Турция дорожает
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение