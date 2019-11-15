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Банки нашли способ узнать больше о доходах россиян 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Банки нашли способ узнать больше о доходах россиян
Фото: ТАСС
Крупные банки обратились в Центробанк с предложением дополнить подход к расчету показателей долговой нагрузки (ПДН) заемщиков добровольными декларациями о доходах. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники. Информацию подтвердили в двух крупных банках и двух бюро кредитных историй, а также пресс-службе регулятора.
От оценки доходов заемщика зависит, сможет ли банк выдать ему кредит на выгодных для себя условиях. Сейчас доходы заемщика кредитные учреждения оценивают на основании справки 2-НДФЛ, справки о доходах от работодателя, декларации об уплаченных налогах для индивидуальных предпринимателей. Помимо этого кредиторы могут получать выписку с лицевого счета клиента из Пенсионного фонда России, а также обращаться за информацией в Федеральную налоговую службу страны.
Согласно новой идее, заемщик раз в год сам будет сообщать в любой банк о своих доходах. После этого данные поступят в бюро кредитных историй и станут доступны другим участникам рынка по запросу. Окончательный механизм самодекларирования пока не утвержден, в настоящее время обсуждается сама возможность подачи такой декларации. Однако в Банке России опасаются, что россияне будут предоставлять недостоверные сведения, что приведет к неправильному расчету показателя долговой нагрузки.
Между тем эксперты отмечают, что у россиян нет стимула предоставлять банкам дополнительные сведения о своих доходах. По мнению руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, мотивация может быть только в том случае, если россиянин претендует на кредит на крупную сумму. Кроме того, по ее мнению, заемщики не будут раскрывать информацию о реальных доходах, поскольку опасаются, что эти сведения будут переданы налоговикам.
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Теги:
Личный счет , Григорий Березкин , Федеральная налоговая служба , Пенсионный фонд РФ , Центральный банк России , РБК
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