Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
"Мы спокойны": Европа устала от провокаций Украины
"Мы спокойны": Европа устала от провокаций Украины
Экономика
Пузырь, который лопнет: кого долги утянут на дно
Пузырь, который лопнет: кого долги утянут на дно
Экономика
Банк России ужесточает требования к НПФ
Банк России ужесточает требования к НПФ
Компании
Суд истребовал у ЦБ досье на Промсвязьбанк до санации
Суд истребовал у ЦБ досье на Промсвязьбанк до санации
Компании
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.80
$
63.99
70.50
70.67
Прогноз
18.11 – 25.11
$
63.65
70.42
Индексы и котировки Brent
63.30
+0.02 Золото
1467.24
+0.08 РТС
1449.42
+0.35
Динамика валют
EUR / USD
15.11
1.1055
–0.0111
01.11
1.1166
12.11
01.11
21.10

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников 

РИА Новости 1 час назад
В ГД внесли проект о минимальной зарплате бюджетников
Фото: depositphotos.com
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Проектом предлагается внести изменения в статью 144 Трудового кодекса РФ. Инициатива затронет медработников, педагогов, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работающих в сфере культуры.
"Месячная заработная плата <…> не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность", — говорится в проекте закона.
В пояснительной записке говорится, что источником возможных расходов бюджета для приведения размера заплаты до уровня, предлагаемого проектом, "будут являться доходы, увеличившиеся вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы".
В мае 2012 года Владимир Путин поручил за шесть лет увеличить средние зарплаты учителей, социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала до ста процентов от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — до 200 процентов. В февральском послании Федеральному собранию президент потребовал сохранить достигнутые показатели.
В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, 1 октября 2020 года проиндексируют зарплаты на 3,8 процента.
Видео дня. Финансовая пирамида обманывает людей более 16 лет
Последние новости
Умерла участница шоу Малахова, которая искала приемную семью для сына Умерла участница шоу Малахова, которая искала приемную семью для сына Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова "Голос дрожит": подруга убитой Ещенко выложила переписку с ней о Соколове "Голос дрожит": подруга убитой Ещенко выложила переписку с ней о Соколове
Комментарии1 
Теги:
Личный счет , Татьяна Голикова , Владимир Путин , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы спокойны»: Европа устала от провокаций Украины
«Мы спокойны»: Европа устала от провокаций Украины 25
Пузырь, который лопнет: кого долги утянут на дно
Пузырь, который лопнет: кого долги утянут на дно 132
Банк России ужесточает требования к НПФ
Банк России ужесточает требования к НПФ
Суд истребовал у ЦБ досье на Промсвязьбанк до санации
Суд истребовал у ЦБ досье на Промсвязьбанк до санации
Зеленский выделил ГТС из «Нафтогаза»
Зеленский выделил ГТС из «Нафтогаза» 1
Видео
«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем
06:08
«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем
Экономика
Россияне нашли выгодный способ хранить деньги
03:59
Россияне нашли выгодный способ хранить деньги
Личный счет Недвижимость
Путин пояснил, как Украина останется без газа
09:46
Путин пояснил, как Украина останется без газа
Экономика
Медведев запретил посуточную аренду квартир
00:43
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Недвижимость
Зеленский анонсировал распродажу земли
00:31
Зеленский анонсировал распродажу земли
Экономика Статьи
Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы
00:43
Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы
Компании Рынки
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
04:46
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
Экономика Статьи
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
05:35
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
Личный счет Статьи
Россиянам подняли зарплату
01:00
Россиянам подняли зарплату
Личный счет Компании
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
08:51
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение