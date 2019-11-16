Названы лишние покупки бедных россиян

Экономист объяснил, какие покупки делают россиян еще беднее

Россияне, берущие кредиты на покупку смартфонов, кондиционеров и автомобилей делают себя еще беднее. Как предположил глава партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев , большая часть доходов уходит на погашение займов, а на покупке одежды и еды заемщики начинают существенно экономить.

По словам экономиста, у россиян, совершающих покупки в кредит, уровень жизни не такой низкий, как принято считать.

«Проблема критической бедности, когда действительно нет денег на минимальный набор одежды и еду, касается меньше 1% населения. Подавляющее большинство наших бедных точно не голодает», — отмечает Дмитриев, его слова приводит «Царьград».

Сейчас его команда работает над исследованием, в результате которого выяснилось, что разрыв между бедными и небедными по дорогостоящим предметам длительного пользования (бытовая техника, мобильные телефоны, компьютеры, автомобили, кондиционеры и др.) сокращался даже в период кризиса, когда бедность росла.

«По мобильным телефонам — бедные имеют больше мобильных телефонов на семью, чем небедные… Довольно большая часть покупок, это мы проследили по бюджетам обследуемых хозяйств, пришлась именно на бедные семьи, которые находятся в нижних двух дециях, то есть нижние 20 процентов по уровню доходов», — заявляет эксперт.

Дмитриев отметил тенденцию характерную для всех бедных в мире: люди стремятся купить смартфон (телевизор, кондиционер и так далее) и сэкономить на еде.

«Бедность — это не только о еде, бедность даже в российских условиях это ещё и потребление очень широкого круга товаров и часто далеко не дешёвых», — делает вывод эксперт.