Бюджетникам в регионах могут поднять зарплаты

Депутаты захотели поднять зарплаты бюджетникам в регионах России

Госдуму был внесен законопроект, в котором предлагается повысить заработную плату медицинским работникам, учителям и преподавателям, и другим бюджетникам. С такой инициативой выступил парламент Республики Северная Осетия — Алания, передает РИА "Новости".

Согласно документа, изменения коснутся ст. 144 Трудового кодекса. Зарплату бюджетникам в регионах предлагается повышать за счет доходов, которые увеличиваются из-за улучшения внутриэкономической ситуации и роста экономики в стране.

Одной из причин создания законопроекта стало то, что зарплата бюджетников не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума.