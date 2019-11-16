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Депутаты захотели поднять зарплаты бюджетникам в регионах России 

Газета.Ru 2 часа назад
Бюджетникам в регионах могут поднять зарплаты
Фото: Depositphotos
В Госдуму был внесен законопроект, в котором предлагается повысить заработную плату медицинским работникам, учителям и преподавателям, и другим бюджетникам. С такой инициативой выступил парламент Республики Северная Осетия — Алания, передает РИА "Новости".
Согласно документа, изменения коснутся ст. 144 Трудового кодекса. Зарплату бюджетникам в регионах предлагается повышать за счет доходов, которые увеличиваются из-за улучшения внутриэкономической ситуации и роста экономики в стране.
Одной из причин создания законопроекта стало то, что зарплата бюджетников не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума.
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Теги:
Личный счет , Госдума , РИА Новости
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