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Самозанятые раскошелятся через налоги 

News.ru 1 час назад
Самозанятые раскошелятся через налоги
Фото: РИА Новости
Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о дальнейшем распространении эксперимента с налогом на доход самозанятых. Теперь новшество планируется расширить на новые регионы, явно не входящие в топ-10 по показателям поступательного экономического роста. Насколько эффективна будет эта мера — в материале News.ru.
Как известно, почти год действовал эксперимент, объявленный Дмитрием Медведевым, в форме пилотного проекта, когда четыре субъекта РФ — Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан — были задействованы в сборе налогов от людей, которые считают себя самозанятыми.
Премьер Дмитрий Медведев и глава Минфина Антон Силуанов уже не раз публично высказались, что данный эксперимент с налогом на самозанятых выявил «неплохие результаты». Медведев привёл сведения Федеральной налоговой службы: за январь — октябрь в качестве самозанятых зарегистрировались 260 тысяч человек. Но по информации Силуанова, реальных налогоплательщиков среди них — едва ли половина. Остальная часть — это всё те же индивидуальные предприниматели, умышленно надевшие маску, чтобы снизить для себя налоговое бремя.
Во время проведения эксперимента, Росстат приводил данные, что на конец 2018 года самозанятых в РФ насчитывалось 14,6 млн человек — свыше 1/5 от числа всех трудоспособных граждан страны.
Среди положительных сторон инициативы правительства аналитики отмечали возможность перехода в статус самозанятого легальным ИП. В настоящее время этот налог содержит в себе две ставки: 4% на доходы, полученные самозанятым от физлиц, и 6% — от юридических. И получается, что всё равно придётся платить меньше, чем платят ИП сейчас. Поэтому только с одной этой позиции налог и выгоден для индивидуальных предпринимателей.
А к очевидным недостаткам налога можно отнести явное нарушение обещания не трогать работающую в РФ налоговую систему по меньшей мере до 2024 года, — после того, как как в январе текущего года повысили НДС с 18% до 20%.
Очень важный законопроект в четверг будет рассмотрен, — проанонсировал мероприятие, запланированное на 21 ноября, депутат Госдумы Андрей Исаев.
Парламентарий подчеркнул, что исключительно благодаря инициативе правительства и думского большинства несколько десятков тысяч самозанятых смогли легализоваться, а бюджеты четырех регионов получили дополнительные поступления. Как заверил Исаев, чтобы перенять этот опыт, «целый ряд субъектов Федерации» обратился с просьбой провести этот эксперимент и на них.
Документ предлагает включить с 1 января 2020 года в список регионов — участников эксперимента те субъекты (всего их насчитывается 19), которые не получают дотаций на сглаживание бюджетного неравенства (иначе говоря — бедные по сравнению с Москвой или, допустим, с Татарстаном, — не считая, например, ХМАО). Сюда же отнесены и регионы, в составе которых — города-миллионники. Это — Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республика Башкортостан.
Между тем, база для налогообложения, — в том числе и по принципу прогрессивной шкалы, — «лежит», что называется, на поверхности; но российские власти почему-то упорно смотрят в сторону репетиторов и нянечек. Согласно обнародованным в июле текущего года данным британской компанией Savills (на основе данных Forbes), Москва занимает третье место в мире по числу проживающих в ней долларовых миллиардеров. Итоги мониторинга свидетельствуют, что в российской столице проживает 71 человек с состоянием $1 млрд и выше, — больше их лишь в Гонконге (79) и Нью-Йорке (85).
Бывший заместитель министра труда и занятости населения социального РФ Павел Кудюкин видит в реальной отдаче от подобных предложений пока только негативный момент, когда эксперимент правительства, начавшийся чуть более года назад, досрочно признают успешным. Чисто номинально его, с большой натяжкой, можно назвать успешным — в том смысле, что порядка 200 тысяч человек оформилось как самозанятые. Но, указывает собеседник News.ru, к сожалению, нет статистики — какое количество из этого числа — бывшие владельцы ИП, которые сменили свой статус из-за того, что самозанятые — это более выгодный статус: им не нужно платить страховые взносы в пенсионный фонд и фонды медицинского страхования. И второй негативный момент: совершенно неясно, какое количество из них — это те наёмные работники, которых работодатель вынудил оформиться как самозанятых, с тем, чтобы их трудовые отношения сменить на гражданско-правовые. А они означают, что человек лишён элементарных социальных гарантий — отпуска, больничных, компенсаций, даже порой гарантий оплаты минимального размера оплаты труда. В этом случае торжествует правило «договорились работодатель с работником, так никаких дальше проблем быть не может». При этом эксперт не уверен, располагает ли такой статистикой Росстат, — для этого понадобятся отдельные и независимые расследования. Относительно фискального эффекта от меры — единственный плюс от нововведения Кудюкин видит в том, что действительно будут собираться дополнительные средства и они будут направлены в местные бюджеты, муниципальные и субъекта федерации.
По оценке экономиста, от катастрофичной нехватки средств эта выручка нищие региональные бюджеты не избавит, но незначительно доходную часть бюджета поправит, учитывая, что они не годы, а уже десятилетия подряд зависимы от трансфертов из Москвы. В принципе, закон по самозанятым и тем более по его дальнейшему распространению по территорию РФ — сам по себе не способствует утверждению в нашей стране принципов социальной справедливости, созданию условий для обеспечения действия ст. 7 Основного закона — Конституции РФ.
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Теги:
Личный счет , Антон Силуанов , Дмитрий Медведев , Павел Кудюкин , Андрей Исаев , Росстат , Федеральная налоговая служба , Госдума , Минфин
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