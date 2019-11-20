В России зафиксировали рост зарплат

В России с сентября 2018 по сентябрь 2019 годов выросла номинальная и реально начисленная среднемесячная зарплата, об этом сообщает Росстат

Рост номинальной начисленной среднемесячной зарплаты по сравнению с сентябрем 2018 года составил 7,2% реальной начисленной зарплаты — 3,1% (по сравнению с августом 2019 года — 1,1% и 1,3% соответственно), пишет Regnum со ссылкой на ведомство. Размер среднемесячной начисленной зарплаты в сентябре 2019 года составил 45 тыс. 541 рубль.

При этом рост заработных плат происходит на фоне увеличения объемов промышленного производства (на 2,6% к октябрю прошлого года) и производства продукции сельского хозяйства (на 5,2%). Оборот розничной торговли также вырос — на 1,6% к октябрю 2018 года и на 1,4% к сентябрю 2019 года.

Отмечен и заметный рост жилищного строительства — на 11,3% к октябрю 2018 года. По сравнению с сентябрем 2019 года объемы жилищного строительства выросли на 1,3%.