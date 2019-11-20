Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Россиян предупредили о росте цен на хлеб
Россиян предупредили о росте цен на хлеб
Личный счет
Абызов провёл миллионы долларов через филиал Swedbank
Абызов провёл миллионы долларов через филиал Swedbank
Компании
Путин пошутил про "цап-царап" технологий США
Путин пошутил про "цап-царап" технологий США
Экономика
Иностранцам разрешили получать tax free наличными
Иностранцам разрешили получать tax free наличными
Личный счет
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.00
$
63.97
70.79
70.80
Прогноз
25.11 – 02.12
$
63.60
70.40
Индексы и котировки Brent
61.30
+0.07 Золото
1472.38
+0.04 РТС
1439.79
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
20.11
1.1064
–0.0008
05.11
1.1072
17.11
06.11
25.10

В России зафиксировали рост зарплат 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 37 минут назад
В России зафиксировали рост зарплат
Фото: РИА Новости
В России с сентября 2018 по сентябрь 2019 годов выросла номинальная и реально начисленная среднемесячная зарплата, об этом сообщает Росстат.
Рост номинальной начисленной среднемесячной зарплаты по сравнению с сентябрем 2018 года составил 7,2% реальной начисленной зарплаты — 3,1% (по сравнению с августом 2019 года — 1,1% и 1,3% соответственно), пишет Regnum со ссылкой на ведомство. Размер среднемесячной начисленной зарплаты в сентябре 2019 года составил 45 тыс. 541 рубль.
При этом рост заработных плат происходит на фоне увеличения объемов промышленного производства (на 2,6% к октябрю прошлого года) и производства продукции сельского хозяйства (на 5,2%). Оборот розничной торговли также вырос — на 1,6% к октябрю 2018 года и на 1,4% к сентябрю 2019 года.
Отмечен и заметный рост жилищного строительства — на 11,3% к октябрю 2018 года. По сравнению с сентябрем 2019 года объемы жилищного строительства выросли на 1,3%.
Видео дня. Просрочки по кредитам: причины и последствия
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин призвал менять ситуацию с отсутствием роста реальных доходов Путин призвал менять ситуацию с отсутствием роста реальных доходов Кудрин предложил давать детские пособия только бедным Кудрин предложил давать детские пособия только бедным ЦБ решил установить единую комиссию за переводы с карт ЦБ решил установить единую комиссию за переводы с карт
Комментарии1 
Теги:
Личный счет , Экономика , Росстат , ИА REGNUM
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о росте цен на хлеб
Россиян предупредили о росте цен на хлеб
Абызов провёл миллионы долларов через филиал Swedbank
Абызов провёл миллионы долларов через филиал Swedbank
Путин пошутил про «цап-царап» технологий США
Путин пошутил про «цап-царап» технологий США 3
Иностранцам разрешили получать tax free наличными
Иностранцам разрешили получать tax free наличными
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами 150
Видео
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
11:05
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Экономика Статьи
Путин признал тревогу из-за санкций
06:15
Путин признал тревогу из-за санкций
Экономика
Путин озаботился реальными доходами россиян
00:58
Путин озаботился реальными доходами россиян
Личный счет
Кремль резко ответил Киеву
00:43
Кремль резко ответил Киеву
Экономика Другое
Россиянам упростят банкротство
21:58
Россиянам упростят банкротство
Личный счет
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
00:43
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
Компании Экономика
Крепкий доллар: почему Россия поддерживает США
01:00
Крепкий доллар: почему Россия поддерживает США
Рынки
Украина отказалась от предложения «Газпрома»
00:43
Украина отказалась от предложения «Газпрома»
Экономика
Иностранцы бросились вкладывать в Россию
03:56
Иностранцы бросились вкладывать в Россию
Экономика
Украину рассмешило предложение России по газу
04:07
Украину рассмешило предложение России по газу
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение