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«Нафтогаз» прокомментировал рекомендации ЕК по газу
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ЦБ сообщил о стресс-тестировании 15 банков
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Польша назвала причину отказа от российского газа
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ЕК рекомендовала Украине закупать газ из России
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