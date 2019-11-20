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ФНС напоминает о порядке уплаты налога на имущество граждан в 2019 году 

Долг.РФ + ещё 4 20 ноября 2019
ФНС напоминает о порядке уплаты налога на имущество граждан в 2019 году
Фото: Долг.РФ
Алексей Лащенов, начальник Управления налогообложения имущества ФНС РФ, напомнил, как нужно правильно уплачивать государственный сбор с активов граждан в 2019 году.
Основные нюансы:
Налог на имущество физических лиц нужно уплатить до 2 декабря 2019 года. По подсчетам фискального органа, россияне должны уплатить в бюджет 279 млрд руб. В настоящий момент гражданам разослано 69,1 млн налоговых уведомлений. Около трети из них были направлены электронно, в личный кабинет налогоплательщика. Для упрощения перечисления денег в бюджет все реквизиты уже указаны в уведомлении.
Ставка налога на имущество граждан не может вырасти более, чем на 10% в год. Для этого в НК РФ введен ограничивающий коэффициент. Исключение действует лишь на земельные участки, на которых возводятся многоэтажные здания.
Многодетные семьи (у которых 3 и более ребенка) имеют право пользоваться дополнительными налоговыми вычетами при уплате государственного сбора. В частности, их налог уменьшается пропорционально стоимости 600 м2 земельного участка или 5-7 м2 квартиры или частного дома на каждого ребенка в семье.
Льготные категории налогоплательщиков (владельцы хозяйственных построек площадью менее 50 м2, многодетные семьи, инвалиды и пенсионеры) обязаны уведомлять ФНС РФ о принадлежности к ним. Однако в случае, если гражданин ранее уже получал льготу хоть по какому-нибудь платежу в бюджет (например, по транспортному налогу), то уведомлять налоговую инспекцию не требуется. Она сама автоматически посчитает налог совместно с льготами.
Имущественные платежи до 2019 года, перечисленные в ФНС РФ, запрещено перерасчитывать, даже если стоимость имущества поменялась в большую сторону. Налогоплательщиков защитили от необоснованных претензий со стороны фискального органа.
Также Алексей Лащенов напомнил, что сейчас можно платить имущественные налоги через многофункциональные центры. Там же можно и зарегистрировать имущество.
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Теги:
Личный счет , Алексей Лащенов , Федеральная налоговая служба
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