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Пекари предупредили россиян о росте цен на хлеб 

News.ru + ещё 2 42 минуты назад
Россиян предупредили о росте цен на хлеб
Фото: News.ru
Рост цен на хлеб по итогам 2019 года может составить 7-8%, рассказал президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон. Таким образом, этот показатель вдвое превысит инфляцию.
По его словам, ограничивать цену нельзя, так как это будет нарушением закона, передаёт ТАСС.
Значит, будет расти. Как расти? 7-8% по итогам года, в среднем, — подчеркнул он.
Представитель производителей объяснил, что ситуация связана с увеличением стоимости аренды и услуг естественных монополий, а также с подорожанием сырья. При этом в России слабо развиты маленькие пекарни и преобладает оптовая продажа хлебобулочных изделий в отличие от развитых стран.
У нас в стране сейчас между 12,5 [тыс.] и 13 тыс. субъектов хлебопечения, а должно быть 35-40 тыс., чтобы была конкуренция, как в Европе, и тогда все. Тогда пекарни сами будут выдавать свою продукцию, — заключил он.
Как ранее писал News.ru, президент Владимир Путин говорил, что инфляция в России может опуститься ниже 3% в начале 2020 года. Есть риски для совокупного спроса, добавил он.
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Теги:
Личный счет , Другое , Экономика , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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