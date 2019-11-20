Россиян предупредили о росте цен на хлеб

Рост цен на хлеб по итогам 2019 года может составить 7-8%, рассказал президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон. Таким образом, этот показатель вдвое превысит инфляцию.
По его словам, ограничивать цену нельзя, так как это будет нарушением закона, передаёт ТАСС.
Значит, будет расти. Как расти? 7-8% по итогам года, в среднем, — подчеркнул он.
Представитель производителей объяснил, что ситуация связана с увеличением стоимости аренды и услуг естественных монополий, а также с подорожанием сырья. При этом в России слабо развиты маленькие пекарни и преобладает оптовая продажа хлебобулочных изделий в отличие от развитых стран.
У нас в стране сейчас между 12,5 [тыс.] и 13 тыс. субъектов хлебопечения, а должно быть 35-40 тыс., чтобы была конкуренция, как в Европе, и тогда все. Тогда пекарни сами будут выдавать свою продукцию, — заключил он.
Как ранее писал News.ru, президент Владимир Путин говорил, что инфляция в России может опуститься ниже 3% в начале 2020 года. Есть риски для совокупного спроса, добавил он.