Россиян предупредили о росте цен на хлеб

Пекари предупредили россиян о росте цен на хлеб

Рост цен на хлеб по итогам 2019 года может составить 7-8%, рассказал президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон. Таким образом, этот показатель вдвое превысит инфляцию.

По его словам, ограничивать цену нельзя, так как это будет нарушением закона, передаёт ТАСС.

Значит, будет расти. Как расти? 7-8% по итогам года, в среднем, — подчеркнул он.

Представитель производителей объяснил, что ситуация связана с увеличением стоимости аренды и услуг естественных монополий, а также с подорожанием сырья. При этом в России слабо развиты маленькие пекарни и преобладает оптовая продажа хлебобулочных изделий в отличие от развитых стран.

У нас в стране сейчас между 12,5 [тыс.] и 13 тыс. субъектов хлебопечения, а должно быть 35-40 тыс., чтобы была конкуренция, как в Европе, и тогда все. Тогда пекарни сами будут выдавать свою продукцию, — заключил он.