Россияне должны отдать триллион на пенсии

Правительство ждет, что россияне добровольно внесут в бюджет триллион рублей на пенсии

В первый год запуска системы добровольных пенсионных накоплений со стороны россиян ожидают притока в почти 1 трлн рублей. Данный показатель предложило Минэкономразвития в проекте плана работы правительственной комиссии по экономическому развитию. Предложение будет рассмотрено на заседании комиссии в декабре.

Согласно проекту, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн рублей в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, затем до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн рублей в 2024 году. Как передает РБК со ссылкой на прогноз министерства, ежегодно приток новых денег в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) на «гарантированный пенсионный план» (ГПП) будет составлять 0,6—0,8 трлн рублей в 2022—2024 годах. При этом взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в 2022 году планируются в размере 6,1 трлн рублей — и тогда на каждые 10 рублей, собранные на ОПС, будет приходиться 1 рубль, привлеченный добровольно.

Также по базовому прогнозу Минэкономразвития следует, что зарплатный фонд работников вырастет с 29,5 трлн рублей в 2022 году до 34,1 трлн рублей в 2024 году. Таким образом, по платам ведомства, россияне в среднем будут отчислять с зарплат 2—2,3% добровольно на пенсионные накопления.

Однако ряд экспертов полагают, что оценка привлеченных средств в объеме почти 1 трлн рублей в 2021 году выглядит завышенной. «Большинство людей как не участвовали в программах добровольных пенсионных накоплений, так и не будут участвовать», — рассказал РБК профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов . При этом Минфин оценивает максимальный охват новой накопительной системы в 72,5 млн человек.

Ожидается, что закон о гарантированном пенсионном плане будет принят к 1 июля 2020 года. Основная цель новой накопительной пенсионной системы — предоставить россиянам возможность за счет личных взносов с зарплат в НПФ копить на будущую пенсию.