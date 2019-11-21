Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Эксперты предсказали судьбу рубля в 2020-м году
Эксперты предсказали судьбу рубля в 2020-м году
Рынки
Кудрин рассказал о проблемах нацпроектов и бюджета
Кудрин рассказал о проблемах нацпроектов и бюджета
Экономика
Российским банкам разрешили спрятаться
Российским банкам разрешили спрятаться
Экономика
Исчезающие профессии: кого оставят без работы
Исчезающие профессии: кого оставят без работы
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.66
$
63.88
70.45
70.64
Прогноз
25.11 – 02.12
$
63.40
70.05
Индексы и котировки Brent
63.83
–0.13 Золото
1471.20
+0.31 РТС
1453.54
–0.24
Динамика валют
EUR / USD
22.11
1.1056
+0.0009
07.11
1.1046
19.11
08.11
28.10

Долги россиян за ЖКХ назвали хроническими 

Вести.Ru + ещё 5 21 ноября 2019
Долги россиян за ЖКХ назвали хроническими
Фото: РИА Новости
Задолженность за энергоресурсы в сфере ЖКХ носит хронический характер, заявил глава Минстроя Владимир Якушев.
Министр отметил, что задолженность уменьшилась, однако по-прежнему велика, передает "Интерфакс". Минстрой ведет постоянную работу с регионами в этом направлении и намерен ее продолжать, добавил Якушев.
По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, главные причины проблемы — "накопленные долги потребителей". В настоящее время коммунальные организации должны свыше 175 миллиардов рублей.
Ранее вице-премьер Виталий Мутко отметил, что задолженность коммунальных организаций "проистекает из долгов потребителей, которые достигли 1,3 триллиона рублей".
Видео дня. Для кого в Москве отменили транспортный налог
Вести.Ru: последние новости
Путин призвал повысить рост реальных доходов россиян Путин призвал повысить рост реальных доходов россиян Минюст и судебные приставы защитят россиян от коллекторов Минюст и судебные приставы защитят россиян от коллекторов В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников 
Теги:
Личный счет , Владимир Якушев , Виталий Мутко , Минстрой , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты предсказали судьбу рубля в 2020-м году
Эксперты предсказали судьбу рубля в 2020-м году 98
Кудрин рассказал о проблемах нацпроектов и бюджета
Кудрин рассказал о проблемах нацпроектов и бюджета
Российским банкам разрешили спрятаться
Российским банкам разрешили спрятаться
Исчезающие профессии: кого оставят без работы
Исчезающие профессии: кого оставят без работы 6
Греф не исключил роста долговой нагрузки россиян
Греф не исключил роста долговой нагрузки россиян 3
Видео
Москвичей вынудят раскошелиться
04:19
Москвичей вынудят раскошелиться
Личный счет Недвижимость
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
03:11
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
Личный счет
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
11:05
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Экономика Статьи
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
00:43
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
Экономика Статьи
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
04:53
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
Недвижимость Статьи
Путин признал тревогу из-за санкций
06:15
Путин признал тревогу из-за санкций
Экономика
Путин озаботился реальными доходами россиян
00:58
Путин озаботился реальными доходами россиян
Личный счет
Кремль резко ответил Киеву
00:43
Кремль резко ответил Киеву
Экономика Другое
Россиянам упростят банкротство
21:58
Россиянам упростят банкротство
Личный счет
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
00:43
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение