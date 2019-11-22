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В России начали продавать лекарства в кредит 

Рамблер + ещё 13 3 часа назад
В России начали продавать лекарства в кредит
Фото: РИА Новости
Сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили в Москве услугу pos-кредитования в аптеках, предлагающую займы на суммы от трех до 300 тысяч рублей. Об этом пишет «Коммерсант».
Ставка кредита составляет 23 процента годовых, срок кредитования — от трех месяцев до года. В «Самсон-фарме» объяснили, что новая услуга рассчитана на пациентов, которым требуется незамедлительное лечение дорогостоящими препаратами.
К дорогостоящим препаратам в аптечной сети отнесли лекарства стоимостью от 500 рублей. В «Самсон-фарме» рассчитывают на увеличение потока клиентов и рост выручки на пять-десять процентов по итогам 2020 года.
«Коммерсант» отмечает, что идея продажи лекарств в кредит появилась на фоне падения продаж препаратов и доходов населения. В DSM Group подсчитали, что в 2019 году продажи лекарств в аптеках впервые с 2015-го упали на 1,5 процента. Эксперты связали это с вынужденной экономией населения.
Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что большинство дорогостоящих лекарств пациенты получают бесплатно за счет государства. По его мнению, кредиты могут пользоваться спросом у потребителей дорогих косметических брендов или БАДов.
Как сообщал «Рамблер», ранее выяснилось, что россияне начали чаще покупать еду в кредит. В банке «Русский стандарт» заявили, что в первом полугодии 2019-го доля покупок в продуктовых магазинах, оплаченных картами рассрочки, составила 14 процентов от общего числа приобретенных в рассрочку товаров (по сравнению с 9,3 процента в прошлом году).
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Личный счет , Николай Беспалов , МТС-Банк
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