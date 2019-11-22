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ЦБ выявил мошенническую схему при получении кредитов 

ТАСС + ещё 2 35 минут назад
Выявлена мошенническая схема при получении кредитов
Фото: ТАСС
Банк России выявил мошенническую схему с использованием договора страхования жизни при получении кредита в банке. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
"Не так давно выявили случай, когда компания позиционировала себя как посредник между кредитными организациями и гражданами по предоставлению займов. Людей убеждали, что им одобрен кредит в банке, после этого им предлагалось оформить договор страхования жизни как гарантию получения данного кредита. Соответственно, после заключения такого "договора страхования" и получения денег от клиентов все отношения с ними прекращались", — сказал он.
Лях отметил, что в рамках данной схемы банк даже не получал заявку на кредит.
Счет пострадавшим от этой мошеннической схемы, по словам главы департамента ЦБ, "идет на сотни и тысячи", при этом большинство жертв — жители Сибири. По данному случаю правоохранительные органы приняли оперативные меры, добавил он.
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Теги:
Личный счет , Валерий Лях , МВД , Центральный банк России , Газета "Коммерсантъ"
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