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Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ 

ТАСС 2 часа назад
Орешкин высказался об идее освободить малоимущих от НДФЛ
Фото: РИА Новости
Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
"Я лично готов платить повышенную ставку НДФЛ. Есть ряд вопросов, которые с такими изменениями связаны, поэтому их надо очень внимательно прорабатывать перед тем, как детально обсуждать этот вопрос", — сказал Орешкин, отвечая на соответствующий вопрос.
Костин 20 ноября заявил ТАСС, что видит рост поддержки среди членов правительства и в администрации президента РФ идеи отмены НДФЛ для малоимущих россиян.
В начале сентября на Московском финансовом форуме Костин предложил установить необлагаемый минимум дохода физических лиц и тем самым поддержать людей с низкими доходами. Тогда банкир отмечал, что такая мера позволит малоимущим гражданам получить дополнительные деньги, а также будет способствовать росту внутреннего спроса.
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Комментарии4 
Теги:
Личный счет , Андрей Костин , Максим Орешкин , Администрация Президента РФ , Банк ВТБ , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС
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