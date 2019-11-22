Орешкин высказался об идее освободить малоимущих от НДФЛ

Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ

"Я лично готов платить повышенную ставку НДФЛ. Есть ряд вопросов, которые с такими изменениями связаны, поэтому их надо очень внимательно прорабатывать перед тем, как детально обсуждать этот вопрос", — сказал Орешкин, отвечая на соответствующий вопрос.

Костин 20 ноября заявил ТАСС, что видит рост поддержки среди членов правительства и в администрации президента РФ идеи отмены НДФЛ для малоимущих россиян.

В начале сентября на Московском финансовом форуме Костин предложил установить необлагаемый минимум дохода физических лиц и тем самым поддержать людей с низкими доходами. Тогда банкир отмечал, что такая мера позволит малоимущим гражданам получить дополнительные деньги, а также будет способствовать росту внутреннего спроса.