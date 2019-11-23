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Эксперты рассказали об увеличении расходов на коммунальные услуги 

РИА Новости
В России вновь изменилась коммуналка
Фото: ТАСС
Средний чек за оплату коммунальных услуг в России незначительно вырос за первые три квартала 2019 года — на 2,27%, до 3271 рубля, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Аналитики проанализировали операции, совершенные активными пользователями мобильного приложения банка за первые три квартала 2019 года и сравнили результаты с аналогичными показателями прошлого года. В выборку для исследования были включены данные о свыше 200 тысячах пользователей мобильного банка.
"За первые три квартала 2019 года в целом средний чек платежа за ЖКУ незначительно вырос — на 2,27% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) — с 3198 рублей до 3271 рубля", — сказано в исследовании.
Самый высокий средний чек аналитики зафиксировали в Набережных Челнах — он составил 4353 рубля. В пятерку городов с высокой стоимостью коммунальных услуг, помимо ожидаемых Москвы и Санкт-Петербурга, также вошли Тюмень и Краснодар. По данным банка, использовать онлайн-сервис для оплаты ЖКУ в равной степени предпочитали как мужчины — 51%, так и женщины — 49%. К слову, гендерный состав изменился не сильно по сравнению с аналогичным периодом 2018 года: 53% против 47%.
Правительство РФ в прошлом году утвердило поэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году: с 1 января на 1,7%, с 1 июля — на 2,4%.
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Теги:
Личный счет , Правительство РФ , Банк Русский Стандарт , РИА Новости
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