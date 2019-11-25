Раскрыта схема обмана покупателей в «черную пятницу»

Гуру торговли объяснил, как магазины обманывают покупателей в «чёрную пятницу»

Магазины заманивают покупателей «черной пятницей» в надежде сбыть товары, которые в обычные дни плохо продаются. Об этом рассказал директор одного из тренингового центра (специализируется на торговле) Сергей Дубовик

По словам Дубовика, продавцы хорошо зарабатывают на дне тотальных распродаж, пользуясь именно доверчивостью покупателей, пишет «Царьград». Некоторые магазины, по его словам сначала завышают цену, а потом «делают скидку».

«Убедиться в этом можно, если вы видели реальную стоимость товара за несколько дней до акции», — пояснил эксперт.

Для «черной пятницы» также хороша уловка со сбросом цен на плохо продаваемые товары. Распродажи с залежалыми товарами любят устраивать магазины одежды и бытовой техники. Также с помощью скидок продавцы побуждают покупателей купить два товара вместо одного, искусственно увеличивая оборот товаров.

«В таких ситуациях происходит путаница с ценниками, покупателей убеждают в мысли, что условия покупки выгодные», — отметил Дубовик.

Специалист советует в дни распродаж отказаться от покупок продуктов питания, недорогой бытовой техники и электроники, дешевой одежды, парфюмерии, косметики, а сконцентрировать внимание на дорогостоящих вещах и услугах, в которые изначально заложены большие маркетинговые бюджеты.

«Четная пятница» в этом году пройдет 29 ноября. Покупателям, как правило, предлагают приобрести продукт с эксклюзивными скидками от 20 до 70%.