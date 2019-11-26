Где деньги лежат, или Три пенсии вместо одной

Как разобраться в пенсионной системе и начать откладывать на старость

Россияне мечтают получать в старости не меньше 30 тысяч рублей, однако средняя пенсия сегодня в два раза меньше этой суммы. Чтобы изменить ситуацию в свою пользу, будущие пенсионеры предпочитают откладывать деньги на депозитных счетах или хранить их «под подушкой». О других инструментах увеличения пенсионных накоплений знает чуть больше половины россиян, а использовать их собирается лишь пятая часть. Что выбрать — осторожный, но надежный ВЭБ.РФ, более рисковые стратегии частных управляющих или НПФ, а может попробовать копить самостоятельно? Попробуем разобраться.

Ожидание и реальность

В 2019 году Сбербанк провел опрос среди своих клиентов. Вопрос звучал следующим образом: какой должна быть пенсия, чтобы поддерживать комфортный образ жизни? Большинство респондентов (около 36 процентов) назвали сумму в 30 тысяч рублей. Вторым по популярности (28 процентов опрошенных) был ответ — от 45 до 60 тысяч. При этом на начало 2019 года средняя пенсия составляла чуть больше 15 тысяч рублей: эта сумма соответствует ожиданиям менее одного процента человек.

Разумеется, проблема разрыва между вероятной пенсией и суммой, достаточной для комфортной жизни, касается всех будущих пенсионеров. Решение проблемы многие видят в самостоятельном накоплении денег. Около четверти опрошенных планируют оформить банковский вклад, еще 21 процент собираются хранить сбережения дома. О финансовых инструментах, направленных на увеличение пенсии, знает лишь 58 процентов респондентов, а использовать их собирается менее 20 процентов. Разберемся, в чем преимущества и недостатки существующих способов увеличения пенсионных сбережений.

Не копить — а накапливать

К началу 2019 года в России официально работали свыше 70 миллионов человек. Все эти люди (вернее, их работодатели) ежемесячно делают обязательные пенсионные отчисления.

Пенсионные отчисления состоят из двух частей. Первая (16 процентов) — идет нынешним пенсионерам. Вторая (6 процентов) — формирует накопительную часть пенсии. Выплата последней не зависит от повышения пенсионного возраста и начинается с 60 лет (для мужчин) и с 55 (для женщин).

Именно накопленные пенсионные сбережения, по замыслу законодателей, должны влиять на увеличение пенсионных выплат.

Чем больше накопил человек на своем индивидуальном счете в пенсионном фонде , чем лучше распорядился этими деньгами страховщик, тем больше будет пенсия (при желании на этот счет можно перечислять деньги дополнительно, а также использовать для его увеличения материнский капитал). Однако здесь есть подводные камни: с 2014 года накопительные пенсии россиян «заморожены», поэтому все отчисления граждан (16 плюс 6 процентов) уходят на выплаты сегодняшним пенсионерам. Мораторий на «заморозку» несколько раз продлевался, и в результате на индивидуальные накопительные счета россиян соответствующая часть пенсии не будет поступать вплоть до 2021 года, а возможно, и дальше.

Таким образом, с 2014 года россияне не могут пополнять свои накопительные счета, однако имеют возможность распоряжаться этими средствами: отдавать их под управление тем или иным пенсионным фондам или управляющим компаниям (если накопления формируются в ПФР), которые показывают более высокую инвестиционную доходность и надежность.

Где деньги лежат

Тем, кто никогда не интересовался судьбой своих пенсионных накоплений, стоит начать с наведения справок: сколько денег и в каком фонде хранится. Узнать эту информацию можно разными способами. Один из самых удобных — запросить на сайте Госуслуг услугу «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР». В документе будет указан страховщик, управляющий средствами, а также сумма накоплений (которые увеличились за счет более или менее успешной работы фонда). Второй комфортный способ — запросить справку в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России. Для получения доступа к личному кабинету потребуется логин и пароль на портале «Госуслуги».

Вариант для тех, кто предпочитает личный контакт — сходить в ближайшее отделение ПФР или МФЦ, захватив с собой паспорт и СНИЛС. Кроме этого, выписку со страхового лицевого счета можно получить, обратившись с заявлением в МФЦ, бухгалтерию работодателя или в банк, у которого есть договор с ПФР.

Если точно известно, что страховщиком является негосударственный пенсионный фонд, можно обратиться в НПФ, посетив офис или личный кабинет на сайте. Если вы до сих пор ничего не предпринимали в отношении своих пенсионных накоплений, то они по умолчанию поступали (и поступают) в Пенсионный фонд России (ПФР): деньги так называемых «молчунов» ПФР передает в управление государственной управляющей компании ВЭБ.РФ.

Холодный расчет

При желании можно сменить как управляющую компанию внутри ПФР (выбрать вместо государственной частную, и наоборот), так и пенсионный фонд. Также возможен переход из НПФ в ПФР и обратно. Впрочем, в НПФ выбрать управляющую компанию (УК) не получится: негосударственный фонд самостоятельно решает, с какими УК ему работать.

Решение о смене фонда или управляющей компании необходимо принимать, оценив безопасность и доходность. Лучше всего это делать с помощью официальных источников информации.

К примеру, список управляющих компаний, с которыми работает ПФР, опубликован на сайте пенсионного фонда. В настоящий момент ПФР допустил к управлению 18 компаний, которые отличаются по доходности, длительности работы на рынке и стратегиям формирования инвестиционного портфеля. Они могут быть более или менее рискованными. Но в целом и НПФ, и частные управляющие компании более ориентированы на риск, чем консервативный ВЭБ.РФ. Госуправляющий размещает средства накоплений в госбумаги, облигации российских компаний, часть средств инвестируется в депозиты банков. Ключевой для ВЭБа показатель — доходность размещения накоплений больше инфляции, и эту планку он берет на протяжении последних 10 лет.

Такими критериям как «стаж» и доходность следует руководствоваться и при выборе пенсионного фонда. На сайте «Все о накопительной пенсии» можно сравнить доходность фондов: ресурс позволяет запросить данные за год или за последние пять лет, а также сравнить показатели фонда с уровнем инфляции. Сравнив цифры своего фонда с лидерами и аутсайдерами, а также с инфляцией, можно принять взвешенное решение о выборе нового фонда или, напротив, не искать добра от добра. Еще важно удостовериться, что фонд входит в систему гарантирования накоплений Агентства по страхованию вкладов

Планируя перевести накопительную часть пенсии в другой фонд, следует помнить о «правиле пяти лет». Перевести средства с сохранением накопленного инвестиционного дохода можно один раз в пятилетку. Если вывести средства раньше срока, доход, который успел заработать для своего клиента фонд за этот период, будет потерян. Определить, в каком году можно поменять страховщика и не потерять накопленный доход, можно при помощи таблицы.

Pensiya.veb.ru

Две пенсии — хорошо, три — лучше

Еще один способ обеспечить себе старость — сформировать третью пенсию с помощью добровольного пенсионного страхования. Для этого человек может выбрать негосударственный пенсионный фонд (НПФ), который оказывает такие услуги, подобрать оптимальный пенсионный план, а затем делать регулярные отчисления. Таким образом, по достижению 60-летнего и 55-летнего возраста (для мужчин и женщин соответственно) можно рассчитывать еще на одну пенсию, получив ее частями или сразу всей суммой.

На что стоит обратить внимание до подписания договора? Во-первых, оценить доходность фонда. Поскольку она может варьироваться от года к году, логично смотреть результаты на разных отрезках времени: год, три, пять лет. Далее следует изучить пенсионные планы НПФ, которые отличает сумма первоначального взноса, ежемесячных отчислений, период накоплений (прекратить отчисления можно задолго до выхода на пенсию), а также выплат.

Все идет по плану

Осенью этого года Минфин РФ анонсировал новый законопроект — «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения» (рабочее название «О гарантированном Пенсионном Продукте» — ГПП), который по сути предлагает альтернативный способ формирования пенсионных накоплений. Цель проекта — мотивировать людей добровольно откладывать на пенсию.

Какие дополнительные стимулы придумало государство? Во-первых, государство планирует гарантировать сохранность накоплений будущих пенсионеров (сейчас средства в системе негосударственного пенсионного обеспечения такой гарантии не имеют). Максимальная сумма гарантий может составить 1,4 миллиона рублей — по аналогии с действующей системой страхования банковских вкладов. Кроме того, добровольным взносам в НПФ не может угрожать и «заморозка», которая коснулась 6 процентов обязательных отчислений в накопительную части пенсии.

Также в законопроекте запланированы налоговые льготы как для физических лиц, так и для их работодателей. К примеру, взносы в ГПП граждан должны быть освобождены от НДФЛ, а компаниям, участвующим в финансировании ГПП своих сотрудников, предполагается выделить льготы по налогу на прибыль. Оператором этой системы должен стать национальный расчетный депозитарий, который будет знать всю историю добровольных накоплений гражданина.

Как обычно, когда речь идет о пенсионной реформе, эксперты расходятся во мнениях, сможет ли новая модель стать эффективной. Скептиков можно понять: если отчисления в ГПП — дело добровольное, то что мешает гражданину инвестировать самостоятельно? Например, вложиться в акции ведущих российских компаний вроде Сбербанка или Газпрома , разместить валютный депозит, инвестировать в недвижимость…

Однако у ГПП будет одно важное преимущество — упомянутая страховка. Правда, пока страховая сумма невелика: если 1,4 миллиона разделить на 258 месяцев (период дожития, который должен начать действовать с 2020 года), ежемесячная прибавка к пенсии человека, участвующего в формировании ГПП, составит около 5400 рублей. Однако в будущем страховую сумму в теории могут и увеличить.

Думать о пенсии никогда не рано

Куда и как дальше будет развиваться система негосударственного пенсионного обеспечения, пока можно только догадываться. Однако, судя по косвенным признакам, государство так или иначе будет наращивать свое присутствие. Об этом, в частности, свидетельствует анонсированная покупка ВЭБом 25 процентов акций НПФ «Благосостояние» — одного из крупнейших негосударственных фондов с 1,3 миллиона клиентов и 400 миллиардами рублей под управлением. Сделка, как ожидается, может пройти до конца года и должна создать игрока, «которому и правительство, и ЦБ , организации-работодатели и граждане смогут доверять». Рынок же, по идее, может получить еще один ориентир не только в системе обязательного страхования, но и в добровольных накоплениях.

Что бы ни происходило дальше с пенсионной системой, важно одно: каждый может самостоятельно решать, как поступать со своими сбережениями. И выбирать есть из чего. Безусловно, о формировании будущей пенсии стоит крепко задуматься (и не один раз), оценить все возможные варианты и выбрать лучший именно для вас.