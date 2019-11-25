Россиянам рассказали, в какой валюте хранить деньги

Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе, об этом он сказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Я за рубль всегда, сейчас — точно абсолютно… Все равно ставки выше по рублю…", — отметил глава ВТБ.

Костин выразил уверенность, что, несмотря на возможные колебания курса российской валюты, в перспективе ее стабильность не вызывает вопросов.

"Российские облигации позволяют сегодня иметь достаточную доходность на это", — пояснил он.

Глава ВТБ также напомнил, что рубль немного укрепился, несмотря на санкции и относительно невысокие цены на нефть.

Как отметил Костин, в последнее время серьезно увеличились инвестиции в российские рублевые государственные ценные бумаги.

"В этих условиях Россия, при том, что у нас ставка (ЦБ) тоже сократилась, все-таки предполагает достаточно неплохой, позитивный результат по вложениям", — заключил он.

Согласно рейтингу РИА Новости, депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека. Согласно статистике Центробанка, на 1 октября 2019 года в российских банках хранились 29,4 триллиона рублей сбережений населения.

Проведенное мае исследование холдинга "Ромир" показало, что сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках.