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Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Россиянам рассказали, в какой валюте хранить деньги
Фото: РИА Недвижимость
Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе, об этом он сказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
"Я за рубль всегда, сейчас — точно абсолютно… Все равно ставки выше по рублю…", — отметил глава ВТБ.
Костин выразил уверенность, что, несмотря на возможные колебания курса российской валюты, в перспективе ее стабильность не вызывает вопросов.
"Российские облигации позволяют сегодня иметь достаточную доходность на это", — пояснил он.
Глава ВТБ также напомнил, что рубль немного укрепился, несмотря на санкции и относительно невысокие цены на нефть.
Как отметил Костин, в последнее время серьезно увеличились инвестиции в российские рублевые государственные ценные бумаги.
"В этих условиях Россия, при том, что у нас ставка (ЦБ) тоже сократилась, все-таки предполагает достаточно неплохой, позитивный результат по вложениям", — заключил он.
Согласно рейтингу РИА Новости, депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека. Согласно статистике Центробанка, на 1 октября 2019 года в российских банках хранились 29,4 триллиона рублей сбережений населения.
Проведенное мае исследование холдинга "Ромир" показало, что сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках.
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Теги:
Личный счет , Компании , Рынки , Экономика , Цена на нефть , Андрей Костин , Банк ВТБ , Центральный банк России , РИА Новости
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