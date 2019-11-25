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Россиянам дали совет по хранению сбережений 

Рамблер + ещё 13 34 минуты назад
Россиянам рассказали, в какой валюте хранить деньги
Фото: РИА Недвижимость
Глава ВТБ Андрей Костин в эфире программы «Большая игра» заявил, что лучший способ сохранить сбережения в настоящее время — рублевые вклады, сообщает РИА Новости.
«Я за рубль всегда, сейчас — точно абсолютно. Все равно ставки выше по рублю», — заявил Костин.
По его словам, негативные факторы всё еще могут повлиять на устойчивость курса, однако в будущем стабильность российской национальной валюты не вызывает у главы ВТБ сомнений.
«Российские облигации позволяют сегодня иметь достаточную доходность на это», — отметил он.
Костин подчеркнул, что рубль выстоял под атакой санкций и падением цен на нефть. При этом объём инвестиций в ценные бумаги РФ значительно вырос.
«В этих условиях Россия, притом что у нас ставка (Центробанка — прим. ред.) тоже сократилась, все-таки предполагает достаточно неплохой, позитивный результат по вложениям», — резюмировал глава ВТБ.
В прошлом году, как ранее сообщал «Рамблер», Андрей Костин поддержал план по дедолларизации. По его словам, в рамках этого плана страна начнет ускоренно переходить на другие валюты — евро, юань или рубль — при расчетах с разными странами.
Видео дня. Скидка за красивые глаза: ставки по кредитам снизят
Комментарии14 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Личный счет , Компании , Рынки , Экономика , Цена на нефть , Андрей Костин , Банк ВТБ , Центральный банк России , РИА Новости
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