Россиянам рассказали, в какой валюте хранить деньги

Россиянам дали совет по хранению сбережений

«Я за рубль всегда, сейчас — точно абсолютно. Все равно ставки выше по рублю», — заявил Костин.

По его словам, негативные факторы всё еще могут повлиять на устойчивость курса, однако в будущем стабильность российской национальной валюты не вызывает у главы ВТБ сомнений.

«Российские облигации позволяют сегодня иметь достаточную доходность на это», — отметил он.

Костин подчеркнул, что рубль выстоял под атакой санкций и падением цен на нефть. При этом объём инвестиций в ценные бумаги РФ значительно вырос.

«В этих условиях Россия, притом что у нас ставка (Центробанка — прим. ред.) тоже сократилась, все-таки предполагает достаточно неплохой, позитивный результат по вложениям», — резюмировал глава ВТБ.

В прошлом году, как ранее сообщал «Рамблер», Андрей Костин поддержал план по дедолларизации. По его словам, в рамках этого плана страна начнет ускоренно переходить на другие валюты — евро, юань или рубль — при расчетах с разными странами.