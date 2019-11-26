В Госдуме напомнили о льготах вместо детского пособия

В Госдуме напомнили о льготах вместо отмененного детского пособия

Отмена ежемесячных пособий по уходу за ребенком в размере 50 рублей не означает, что государство оставит молодые семьи без льгот. С 2020 года начнут действовать новые выплаты, напомнила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева

«Так, по законодательству, при рождении первенца и второго ребенка с 1 января 2020 года увеличивается количество семей, претендующих на выплату пособий. Речь идет о семьях, чей доход не превышает величины двух прожиточных минимумов, действующих в регионе. Они будут получать до достижения ребенком трехлетнего возраста выплату в размере средней зарплаты в регионе», — приводит её слова «Национальная служба новостей».

Те семьи, которым назначат выплаты в размере 50 рублей до начала 2020 года, будут получать их до того момента, когда ребенку исполнится три года.