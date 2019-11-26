В Госдуме напомнили о льготах вместо детского пособия

Отмена ежемесячных пособий по уходу за ребенком в размере 50 рублей не означает, что государство оставит молодые семьи без льгот. С 2020 года начнут действовать новые выплаты, напомнила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.
«Так, по законодательству, при рождении первенца и второго ребенка с 1 января 2020 года увеличивается количество семей, претендующих на выплату пособий. Речь идет о семьях, чей доход не превышает величины двух прожиточных минимумов, действующих в регионе. Они будут получать до достижения ребенком трехлетнего возраста выплату в размере средней зарплаты в регионе», — приводит её слова «Национальная служба новостей».
Те семьи, которым назначат выплаты в размере 50 рублей до начала 2020 года, будут получать их до того момента, когда ребенку исполнится три года.
Президент России Владимир Путин подписал указ, который отменяет ежемесячные выплаты по уходу за ребенком, напоминает RT. Указ об этих доплатах был подписан в 1994 году президентом России Борисом Ельциным.