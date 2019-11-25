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Не до жиру, быть бы живу. Россиянам не хватает на жизнь 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Ведущие экономисты в эфире НСН объясняют рост микрозаймов потребностью россиян не в дорогостоящих товарах, а в товарах первой необходимости.
Среднестатистическому заемщику российских микрофинансовых организаций до зарплаты не хватает ежемесячно около 3 тысяч рублей. Как пишут РИА Новости со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Юником 24», в этом году обращались за займом в 25-27 тысяч рублей. Этот показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 58%. В среднем заемщик в МФО за год оформляет 1,3-1,5 займа.
На чем больше всего экономят россияне
Эксперты уточняют, что рост средней запрашиваемой суммы связан не с желанием повысить уровень жизни: купить новую бытовую технику или сделать ремонт, а все же с недостатком средств на товары первой необходимости.
В эфире НСН директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг заявил, что рост потребности микрозаймов среди населения говорит об обострении массовой бедности, на что должны внимание федеральные власти.
«Это очень тревожный сигнал для руководства страны. На самом деле у нас средний класс, который может себе позволить и питаться, и учить детей, и покупать одежду, и предметы длительного пользования, составляет не больше 17-18 процентов. Остальные граждане ведут борьбу за выживание. Последние несколько лет эта массовая бедность обострилась, и поэтому возникла именно такая проблема», — разъяснил академик.
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, в свою очередь, в эфире НСН заметил, что тревожность россиян растет на фоне продолжающегося экономического кризиса в стране.
«Ситуация на рынке труда не улучшается, ситуация с зарплатой тоже не меняется… Возникает ощущение тревоги. Люди хотели бы видеть экономический рост, отраженный в своих доходах, но вроде бы показатели официальные растут, а жить легче не стало. Отсюда и возникает новое состояние тревоги», — пояснил Колташов.
Экономисты посчитали, что за 10 месяцев 2019 года микрофинансовые организации выдали россиянам займов на сумму порядка 290-300 миллиардов рублей, что больше аналогичного периода прошлого года более чем на 20%. Таким образом, рынок продолжает свое активное развитие в силу высокого спроса на заемные средства среди населения.
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Теги:
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