Бедных россиян задумали освободить от налогов

Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом она сказала в эфире телеканала "Россия-24".

"Я знаю, что сейчас активно обсуждается и в СМИ, и в правительстве идет дискуссия о возможности освобождения от НДФЛ малообеспеченных семей. Я бы это поддержала. Да, надо все просчитать, не скатываться к популизму, но, мне кажется, это разумное предложение, потому что разница в уровнях доходов среди бедных, богатых очень высока", — сказала Матвиенко.

Она отметила, что на протяжении последних нескольких лет доходы россиян "либо падали, либо, если росли, то незначительно". Она добавила, что в бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов заложены меры, которые будут способствовать росту доходов россиян.

"Надо все сделать, чтобы они росли более быстрыми темпами", — подчеркнула Матвиенко.

В начале сентября на Московском финансовом форуме глава ВТБ Андрей Костин предложил установить необлагаемый минимум дохода физических лиц и тем самым поддержать людей с низкими доходами. Банкир отметил, что такая мера позволит малоимущим гражданам получить дополнительные деньги, а также будет способствовать росту внутреннего спроса. 20 ноября Костин заявил ТАСС, что видит рост поддержки этой идеи среди членов правительства и в администрации президента РФ

Комментируя эту идею, председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил ТАСС в понедельник, что тема возможного освобождения малоимущих от НДФЛ "очень чувствительная". По его словам, "вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы", он также обратил внимание на необходимость определения критериев, "кого надо относить к малоимущим". Премьер подчеркнул, что "это всегда тонкая история, как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными".

При этом Медведев признал, что "такая идея действительно прорабатывалась, и, в принципе, она остается". Но над ней "надо еще подумать", резюмировал премьер-министр.