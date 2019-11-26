Бедных россиян задумали освободить от налогов

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Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ 

ТАСС + ещё 29 4 часа назад
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом она сказала в эфире телеканала "Россия-24".
"Я знаю, что сейчас активно обсуждается и в СМИ, и в правительстве идет дискуссия о возможности освобождения от НДФЛ малообеспеченных семей. Я бы это поддержала. Да, надо все просчитать, не скатываться к популизму, но, мне кажется, это разумное предложение, потому что разница в уровнях доходов среди бедных, богатых очень высока", — сказала Матвиенко.
Подсчитано число россиян-банкротов
Она отметила, что на протяжении последних нескольких лет доходы россиян "либо падали, либо, если росли, то незначительно". Она добавила, что в бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов заложены меры, которые будут способствовать росту доходов россиян.
"Надо все сделать, чтобы они росли более быстрыми темпами", — подчеркнула Матвиенко.
В начале сентября на Московском финансовом форуме глава ВТБ Андрей Костин предложил установить необлагаемый минимум дохода физических лиц и тем самым поддержать людей с низкими доходами. Банкир отметил, что такая мера позволит малоимущим гражданам получить дополнительные деньги, а также будет способствовать росту внутреннего спроса. 20 ноября Костин заявил ТАСС, что видит рост поддержки этой идеи среди членов правительства и в администрации президента РФ.
Комментируя эту идею, председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил ТАСС в понедельник, что тема возможного освобождения малоимущих от НДФЛ "очень чувствительная". По его словам, "вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы", он также обратил внимание на необходимость определения критериев, "кого надо относить к малоимущим". Премьер подчеркнул, что "это всегда тонкая история, как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными".
При этом Медведев признал, что "такая идея действительно прорабатывалась, и, в принципе, она остается". Но над ней "надо еще подумать", резюмировал премьер-министр.
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Комментарии7 
Теги:
Личный счет , Видео , Дмитрий Медведев , Валентина Матвиенко , Андрей Костин , Администрация Президента РФ , Банк ВТБ , Совет Федерации , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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