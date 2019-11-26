ЦБ нашел способ борьбы с «зарплатным рабством»

ЦБ нашел новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Центробанк обсуждает возможность освободить от сопутствующих расходов переводы зарплат на счета в других банках с целью борьбы с «зарплатным рабством», следует из текста доклада регулитора.

В докладе ЦБ говорится, что если работникам позволят бесплатно перечислять с зарплатной банковской карты на свои счета в других банках, это снизит издержки при использовании услуг разных кредитных организаций, передает РИА «Новости».

В качестве одного из вариантов борьбы с «зарплатным рабством» ЦБ назвал возможность начисления зарплат через Систему быстрых платежей. По мнению авторов доклада, это снимет ограничения для сотрудников в выборе банка для получения зарплаты.

Банк России также предложил в обязательном порядке позволить выбирать банк для «зарплатного проекта» чиновникам и сотрудникам госкомпаний, что позволит расширить доступ банков к подобным проектам и усилит конкуренцию за держателей зарплатных карт.

Другая рассматриваемая мера — упрощение смены обслуживающего текущие счета банка.

Напомним, в апреле специалисты сервиса по поиску работы и сотрудников SuperJob выяснили, что около 14% россиян воспользовались возможностью смены банка для перечисления заработной платы.