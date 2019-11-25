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Стали известны самые богатые топ-менеджеры России 

Мир24 1 час назад
Издание Forbes выяснило, каким руководителям в различных отраслях российской экономики в этом году заплатили больше остальных.
Стало известно, что на самые высокие зарплаты могут претендовать топ-менеджеры в нефтегазовых компаниях, в тяжелой промышленности и телекомах. В общей сложности в ежегодный рейтинг зарплат топ-менеджеров вошло 12 отраслей, ранжируемых по средним вознаграждениям первых лиц (гендиректоров). Рекорд данного рейтинга принадлежит нефтяникам: в 2013 году их годовая зарплата достигала $3,77 млн В 2019 году руководители нефтегазовых компаний остались на первом месте, однако в долларовом эквиваленте их зарплата до рекорда не дотянула: $3,28 млн (241,2 млн рублей). На втором месте находятся руководители из сектора тяжелой индустрии со средней зарплатой $1,78 млн (113,9 млн рублей). На третьей позиции — топ-менеджеры телекоммуникационных компаний, которые получили за год $1,29 (82,5 млн рублей). Четвертую строчку рейтинга занимают инвестиционные банкиры, средняя компенсация которым составила $1,2 млн (76,8 млн рублей). Пятая позиция осталась за коммерческими банками, вознаградившими руководителей в среднем на $1,09 млн (почти 70 млн рублей).
Так, самый большой рост вознаграждения руководителя при этом показали транспортные (80%), нефтегазовые (45%), строительные и девелоперские компании (39%), а также торговые сети (24%). Кроме того, в в рейтинг были главы инвестиционных банков, коммерческих банков, торговых сетей, а также транспортных компаний.
Ранее эксперты назвали регионы с самыми быстро растущими зарплатами. В 2019 году зарплаты быстрее всего росли в Республике Тыва.
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Теги:
Личный счет , Видео
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