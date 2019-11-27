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«У меня нет лишних денег, чтобы оплачивать чужие ошибки» 

BFM.RU + ещё 2 2 часа назад
«У меня нет лишних денег, чтобы оплачивать чужие ошибки»
Фото: скриншот BFM.ru
Как сообщили в ФНС, за 25 ноября почти 150 тысяч пользователей уплатили налогов на 2 млрд рублей. А все сервисы работали и продолжают работать в штатном режиме. Хотя ранее в министерстве цифрового развития факт сбоя сервиса по проверке и оплате налоговой задолженности признали и сообщили, что специалисты разбираются в причинах.
Но даже если сам сервис работает, это еще не означает, что беспокоиться не о чем. Так, москвичка Елена с удивлением узнала о задолженности по транспортному налогу, который она уплатила еще в феврале.
«Через какое-то время я обнаруживаю в личном кабинете информацию о том, что у меня задолженность. Задолженность ровно на ту сумму, на которую должен был быть оплаченный транспортный налог. Когда я пришла в налоговую, выяснилось, что, оказывается, почему-то старая моя прежняя налоговая служба по старому адресу регистрации выставила мне этот счет на транспортный налог, а новая налоговая служба, к которой относится мое нынешнее место регистрации, этот платеж приняла. И в силу того что одна налоговая выставила счет, а другая приняла, платеж этот повис».
Елена написала заявление о перезачете платежа из одной налоговой инспекции в другую. Но ответа пока нет, а до 2 декабря, когда каждый законопослушный россиянин должен уплатить налоги, остается не так уж много.
С другой проблемой при уплате налога на имущество физлиц столкнулась моя коллега Ксения Изотова.
Ксения Изотова, журналист: «На мое имя ошибочно был заведен еще один ИНН, и оплата ушла туда. Мне обещали аннулировать этот ИНН и перевести деньги на действующий. Я захожу в налоговое уведомление и вижу, что на одну квартиру, действительно, налоги за 2016-2017 годы сняли, но на вторую квартиру они остались. Я пишу еще одно письмо-претензию. На этот раз я ответ ждала больше чем две недели, его суть сводилась к тому, что, да, действительно, на моем счету числится переплата, которую мне зачтут почему-то в следующем году. Ребята, извините, у меня нет лишних денег, чтобы оплачивать чужие ошибки».
Как и год назад, когда в ФНС произошел сбой, так и сейчас многие просто не могут уплатить налоги, потому что система их не начисляет. И сами сотрудники инспекций не могут объяснить, почему это происходит. Вот что рассказал нам управляющий партнер юридической компании «Неделько и партнеры» Василий Неделько.
Василий Неделько, управляющий партнер юридической компании «Неделько и партнеры»: «К нам обращаются клиенты, когда видно, что есть имущество, обязан заплатить, но система почему-то не выводит уведомлений. Не начисляет налоги. Клиенты приезжают в налоговую инспекцию, разговаривают с инспекторами, инспекторы говорят, что помочь ничем не могут — попробуйте попозже. То есть явно человек пытается что-либо сделать, но нет такой возможности, потому что даже сама система почему-то не начислила налог. И налоговики не могут объяснить этот феномен. Здесь тоже нужно заранее озаботиться и подать в письменном виде заявление: прошу выдать мне реквизиты для уплаты, прошу выдать уведомление для уплаты налога. Чтобы исполнить свою обязанность как налогоплательщика».
И чем ближе 2 декабря, тем больше нагрузка на сервисы ФНС, потому что многие россияне тянут до последнего и вспоминают о том, что им нужно оплатить налоги, чуть ли не в последний день. Остается надеяться, что хотя бы в платежном сервисе сбоев больше не будет. А если будут, то, наверное, можно немного подождать и уплатить налоги, когда спадет ажиотаж. Придется, конечно, оплатить еще и пени, но за первые несколько дней просрочки у большинства граждан сумма набежит незначительная. Правда, такой вариант подходит только тем, кто не столкнулся с другими проблемами.
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Теги:
Личный счет , Федеральная налоговая служба
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