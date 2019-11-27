Что будет с курсом валют, если банки откажутся от евро

Вчера, напомним, глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью немецкому изданию Handelsblatt обратила внимание российских банков на то, что надо с осторожностью относиться к операциям в евро, поскольку эта валюта перестала приносить прибыль.

— Призыв Центробанка РФ к кредитным организациям внимательнее относиться к операциям в евро выглядит уместным и своевременным.

Мультивалютность депозитов распыляет денежные ресурсы граждан и затрудняет банкам внутреннее кредитование и инвестирование российской экономики в угоду стереотипным клиентским интересам, которые действительно могут оказаться для банков убыточными.

Это связано с тем, что евро по определению не является валютой прибыльных экономических инвестиций для России. А финансовые инвестиции зачастую приводят к отрицательной переоценке. ЦБ несет ответственность за устойчивость российских банков, поэтому имеет право на подобные предостережения.

Однако даже если банки откажутся от депозитов в евро, то вряд ли это как-то повлияет на курс этой валюты к рублю. Отчасти это уже происходит, поскольку проценты по таким вкладам снизились до десятых долей процента. Что отбивает желание клиентов вкладывать под них деньги.

Но если теоретически все же предположить полный отказ банков от вкладов в евро, то все равно будут клиенты, которых такая постановка вопроса не удовлетворит. Им, думаю, скорее всего, начнут предлагать какие-либо международные инвестиционные продукты.

Напомню, что, по данным самого ЦБ РФ, по итогам 2018 года доля евро в международных резервах России увеличилась до 31,7 процента, а доллара упала до 22,7 процента. По-видимому, в 2019 году эта картина стала еще более отчетливо-бескомпромиссной в пользу евро.

Да и россияне также существенно нарастили закупки европейской валюты в сентябре. По данным ЦБ, по сравнению с августом объем приобретенной населением европейской валюты вырос почти в два раза. Но, скорее всего, теперь этот тренд развернется в обратную сторону.

Что ждет валютный рынок в среду

Без преувеличения можно сказать, что главной публикацией среды, 27 ноября, в разрезе влияния на курс рубля будут данные по запасам нефти от Минэнерго США.

На прошлой неделе конкурирующие отчеты Американского института нефти API и Минэнерго выдали цифры, различающиеся между собой более чем в четыре раза.

Тем важнее будет сегодняшний статрелиз. Поскольку есть надежда, что уважаемые ведомства после подобного дискредитирующего "ляпа" все же договорятся между собой и выдадут некую нейтральную цифру, устраивающую всех.

С точки зрения соотношения курса доллара к мировым валютам наиболее важной будет публикация вторых предварительных данных по ВВП США за 3-й квартал. Консенсус-прогноз +1,7% достаточно консервативен. И в реальности цифра может оказаться лучше, что поддержит "американца". В частности, в паре с евро ждем отметки 1,098.

Волатильность рубля в ноябре существенно снизилась и продолжает снижаться. Отечественная валюта выглядит беспрецедентно стабильно — в частности, сравнительно не только с британским фунтом, но и даже с евро. Причина этого по-прежнему состоит в исходе так называемой санкционной составляющей из курсообразования рубля.

Это связано с приближением рождественских каникул и пониманием международным инвестиционным сообществом того факта, что как минимум в оставшееся время года новых экономических санкций против России введено не будет.