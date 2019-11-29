Пенсионная реформа привела к новому типу мошенничества

Из-за пенсионной реформы в России появился новый тип мошенничества

В регионах России пенсионеров стали чаще обманывать мошенники. Под видом юристов они обещают пожилым россиянам добиться прибавки к пенсии и берут деньги за оформление «документов», после чего исчезают.

Сейчас мошенники предлагают проверить правильность расчета выплат, уверяя, что добиться прибавки к пенсии удастся.

«Соглашаясь на процедуру, граждане заключают договоры на оказание услуг. Стоимость их достигает нескольких тысяч рублей», — объяснили Life в Пенсионном фонде России (ПФР) .

При этом нередко мошенники ведут свои базы данных, в результате чего за тем, кто повелся на одну уловку, могут прийти другие псевдоспециалисты.

Отмечается, что мошенники стали работать активнее после появления большого количества новостей о грядущих изменениях в начислении пенсий и прибавках к ней. В ПФР для решения таких вопросов советуют просто направить письменное обращение в фонд или прийти на прием к специалисту лично. Реальные сотрудники фонда не производят перерасчет пенсий и оказывают только бесплатные услуги.

Ранее стало известно, что мошенники стали использовать новый способ похищать деньги с банковских карт, пишет «Национальная служба новостей».