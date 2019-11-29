Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Игра на нервах: Украина пугает Европу «Газпромом»
Игра на нервах: Украина пугает Европу «Газпромом»
Экономика
Черная пятница: как мошенники крадут деньги россиян
Черная пятница: как мошенники крадут деньги россиян
Личный счет
В Китае оценили значение «Силы Сибири»
В Китае оценили значение «Силы Сибири»
Экономика
ФРГ оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal
ФРГ оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.05
$
64.23
70.47
70.70
Прогноз
02.12 – 09.12
$
63.63
70.39
Индексы и котировки Brent
63.73
+0.06 Золото
1455.44
–0.03 РТС
1439.18
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
29.11
1.1011
–0.0010
14.11
1.1021
26.11
15.11
04.11

Из-за пенсионной реформы в России появился новый тип мошенничества 

Ura.Ru 37 минут назад
Пенсионная реформа привела к новому типу мошенничества
Фото: РИА Новости
В регионах России пенсионеров стали чаще обманывать мошенники. Под видом юристов они обещают пожилым россиянам добиться прибавки к пенсии и берут деньги за оформление «документов», после чего исчезают.
Сейчас мошенники предлагают проверить правильность расчета выплат, уверяя, что добиться прибавки к пенсии удастся.
«Соглашаясь на процедуру, граждане заключают договоры на оказание услуг. Стоимость их достигает нескольких тысяч рублей», — объяснили Life в Пенсионном фонде России (ПФР) .
При этом нередко мошенники ведут свои базы данных, в результате чего за тем, кто повелся на одну уловку, могут прийти другие псевдоспециалисты.
Отмечается, что мошенники стали работать активнее после появления большого количества новостей о грядущих изменениях в начислении пенсий и прибавках к ней. В ПФР для решения таких вопросов советуют просто направить письменное обращение в фонд или прийти на прием к специалисту лично. Реальные сотрудники фонда не производят перерасчет пенсий и оказывают только бесплатные услуги.
Ранее стало известно, что мошенники стали использовать новый способ похищать деньги с банковских карт, пишет «Национальная служба новостей».
Видео дня. Как аферисты используют закон, чтобы не платить
Ura.Ru: последние новости
Олигарх назвал виновных в пропаже вкладов россиян в 90-е Олигарх назвал виновных в пропаже вкладов россиян в 90-е Матвиенко назвала ключевую угрозу для России Матвиенко назвала ключевую угрозу для России Жители РФ заплатят значительно больше налогов в 2019 году Жители РФ заплатят значительно больше налогов в 2019 году
Комментарии 
Теги:
Личный счет , Пенсионный фонд РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Игра на нервах: Украина пугает Европу «Газпромом»
Игра на нервах: Украина пугает Европу «Газпромом»
Черная пятница: как мошенники крадут деньги россиян
Черная пятница: как мошенники крадут деньги россиян
В Китае оценили значение «Силы Сибири»
В Китае оценили значение «Силы Сибири»
ФРГ оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal
ФРГ оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal
Украине дали совет по сохранению транзита газа
Украине дали совет по сохранению транзита газа
Видео
Эйфория «Нафтогаза» дорого обойдется Украине
04:05
Эйфория «Нафтогаза» дорого обойдется Украине
Экономика Статьи
Украина пригрозила отбирать транзитный газ из РФ
00:34
Украина пригрозила отбирать транзитный газ из РФ
Экономика
Москвичей ждут нововведения в сфере ЖКХ
20:23
Москвичей ждут нововведения в сфере ЖКХ
Личный счет
Украина поставила России ультиматум по газу
00:43
Украина поставила России ультиматум по газу
Экономика Рынки
В Европе решили ударить по российскому газу
00:31
В Европе решили ударить по российскому газу
Экономика Компании
В Европу придет «Мир»
02:50
В Европу придет «Мир»
Экономика Компании
Бедных россиян задумали освободить от налогов
23:47
Бедных россиян задумали освободить от налогов
Личный счет
«Газпром» назвал препятствие для транзита через Украину
00:40
«Газпром» назвал препятствие для транзита через Украину
Экономика Компании
Многомиллиардную трассу продлят до Владивостока
00:36
Многомиллиардную трассу продлят до Владивостока
Экономика Статьи
Бюджет на трехлетку: на кого не хватило денег
05:08
Бюджет на трехлетку: на кого не хватило денег
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение