Пенсии привлекли мошенников

Пенсионеров обманывают по-новому

Мошенники в России освоили новый способ обмана пенсионеров. Об этом сообщает «Лайф».

Новая схема подразумевает выход преступника на связь с жертвой тем или иным способом. Мошенник представляется юристом и говорит пенсионеру, что тот может рассчитывать на значительную прибавку к пенсии, а для ее получения достаточно направить в Пенсионный фонд России некие документы.

Пенсионеров приглашают на бесплатную консультацию, в ходе которой убеждают заплатить несколько тысяч рублей за помощь в оформлении необходимых бумаг и их отправку в ПФР. Преступники уверяют, что размер пенсии вырастет после рассмотрения обращения, в то время как сами исчезают.

В самом Пенсионном фонде России издание заверили, что все услуги ПФР бесплатны, а сотрудники фонда никогда не ходят по домам. Там добавили, что для решения любых вопросов пенсионерам достаточно явиться в отделение ПФР лично или направить туда письменное обращение.