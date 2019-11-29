Пенсии привлекли мошенников

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Пенсионеров обманывают по-новому 

Рамблер 1 час назад
Мошенники в России освоили новый способ обмана пенсионеров. Об этом сообщает «Лайф».
Новая схема подразумевает выход преступника на связь с жертвой тем или иным способом. Мошенник представляется юристом и говорит пенсионеру, что тот может рассчитывать на значительную прибавку к пенсии, а для ее получения достаточно направить в Пенсионный фонд России некие документы.
Пенсионеров приглашают на бесплатную консультацию, в ходе которой убеждают заплатить несколько тысяч рублей за помощь в оформлении необходимых бумаг и их отправку в ПФР. Преступники уверяют, что размер пенсии вырастет после рассмотрения обращения, в то время как сами исчезают.
В самом Пенсионном фонде России издание заверили, что все услуги ПФР бесплатны, а сотрудники фонда никогда не ходят по домам. Там добавили, что для решения любых вопросов пенсионерам достаточно явиться в отделение ПФР лично или направить туда письменное обращение.
«Пожилым людям нужно взять за правило все платежи совершать только через банк», — заявил «Лайфу» Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической фирмы PG Partners, рекомендовав к тому же всегда требовать чек.
Комментарии6 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Личный счет , Видео , Петр Гусятников , Пенсионный фонд РФ
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