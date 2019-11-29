Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Россияне стали чаще покупать фастфуд
Россияне стали чаще покупать фастфуд
Личный счет
Новак назвал сроки переговоров РФ и Украины по газу
Новак назвал сроки переговоров РФ и Украины по газу
Экономика
В Барнауле за квартиру в подвале просят 12 миллионов
В Барнауле за квартиру в подвале просят 12 миллионов
Недвижимость
Российскому мегапроекту решили не давать денег
Российскому мегапроекту решили не давать денег
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.12
$
64.39
70.55
70.85
Прогноз
02.12 – 09.12
$
63.63
70.39
Индексы и котировки Brent
63.42
–0.08 Золото
1454.10
–0.18 РТС
1437.23
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
29.11
1.1001
–0.0020
14.11
1.1021
26.11
15.11
04.11

В России увеличилось число финансовых пирамид в 2019 году 

RT на русском 1 час назад
В России увеличилось число финансовых пирамид
Фото: РИА Новости
Помощник управляющего Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Сергей Гирнис заявил о росте числа финансовых пирамид в России в 2019 году.
Об этом сообщает РИА Новости.
Ссылаясь на данные Банка России, он отметил, что регулятор за девять месяцев текущего года выявил 240 финансовых пирамид, хотя в прошлом году Центробанк зафиксировал 168 таких структур.
«Пирамид становится очень много, они становится очень разнообразными, на что хочется обратить особое внимание. Самые разнообразные целевые аудитории подвергаются пирамидному воздействию», — сказал он.
Ранее заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве Ильгам Юсупов заявил, что в столице более 80% потерпевших от противоправной деятельности на рынке микрофинансирования составляют пожилые люди.
Видео дня. Пристав собрала с должников 3 млн рублей себе в карман
RT на русском: последние новости
СМИ: Россияне стали чаще покупать фастфуд СМИ: Россияне стали чаще покупать фастфуд В ЦБ оценили новый способ мошенничества с банковскими картами В ЦБ оценили новый способ мошенничества с банковскими картами Матвиенко назвала главный вызов для России Матвиенко назвала главный вызов для России 
Теги:
Личный счет , МВД , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали чаще покупать фастфуд
Россияне стали чаще покупать фастфуд
Новак назвал сроки переговоров РФ и Украины по газу
Новак назвал сроки переговоров РФ и Украины по газу 1
В Барнауле за квартиру в подвале просят 12 миллионов
В Барнауле за квартиру в подвале просят 12 миллионов
Российскому мегапроекту решили не давать денег
Российскому мегапроекту решили не давать денег 20
Дания дала зеленый свет «Северному потоку-2»
Дания дала зеленый свет «Северному потоку-2»
Видео
Украина пугает Европу «Газпромом»
00:42
Украина пугает Европу «Газпромом»
Экономика Статьи
Угроза дефицита: Чего ждать россиянам
03:23
Угроза дефицита: Чего ждать россиянам
Экономика
Пенсии привлекли мошенников
04:59
Пенсии привлекли мошенников
Личный счет
Эйфория «Нафтогаза» дорого обойдется Украине
04:05
Эйфория «Нафтогаза» дорого обойдется Украине
Экономика Статьи
Украина пригрозила отбирать транзитный газ из РФ
00:34
Украина пригрозила отбирать транзитный газ из РФ
Экономика
Москвичей ждут нововведения в сфере ЖКХ
20:23
Москвичей ждут нововведения в сфере ЖКХ
Личный счет
Украина поставила России ультиматум по газу
00:43
Украина поставила России ультиматум по газу
Экономика Рынки
В Европе решили ударить по российскому газу
00:31
В Европе решили ударить по российскому газу
Экономика Компании
В Европу придет «Мир»
02:50
В Европу придет «Мир»
Экономика Компании
Бедных россиян задумали освободить от налогов
23:47
Бедных россиян задумали освободить от налогов
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть