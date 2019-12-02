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Что будет, если не платить налоги в срок 

Парламентская газета 2 часа назад
Срок, до которого граждане могут уплатить имущественные и подоходные налоги за 2018 год, истекает 2 декабря. Обычно все расчёты с налоговой должны завершаться 1 декабря, но так как в этому году эта дата выпадает на воскресенье, срок был продлён. «Парламентская газета» разбиралась, как изменилась налоговая ответственность россиян и какие последствия ждут тех, кто не оплатит налоги в срок.
Какие налоги нужно оплатить
Налог на имущество физических лиц включает сбор за такие виды недвижимости: жилой дом (в том числе садовые дома), квартира или комната, гараж или машино-место, единый недвижимый комплекс, объект незавершённого строительства. Этот налог платят только собственники недвижимости.
Земельный налог распространяется на участки, которые принадлежат гражданину на праве собственности, а также на праве бессрочного пользования или пожизненного наследуемого владения.
Имущественный и земельный налог относятся к местным сборам, то есть их устанавливают муниципалитеты. А вот транспортный налог устанавливается на уровне региона. Данный сбор должны платить люди, на которых зарегистрированы транспортные средства — автомобили, мотоциклы, гидроциклы, автобусы, самолёты и вертолёты, катера и парусные суда и тому подобное. От налога освобождён транспорт для инвалидов. Кроме того, недавно было введено ещё одно послабление, напомнил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев: «По транспортному налогу, ощутимому для каждого автовладельца, было принято решение о приостановке выплат за угнанный автомобиль до момента его возврата владельцу».
Ставка налога зависит от мощности двигателя, а для элитных автомобилей (которые стоят дороже трёх миллионов рублей) также применяется превышающий коэффициент.
Также до 2 декабря гражданам нужно оплатить те суммы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которые не были удержаны налоговым агентом, о чём он сообщил в ФНС.
Расчёт и оплата фискальных сборов
Все имущественные налоги — на недвижимость, землю и транспорт — самостоятельно рассчитывать не нужно, это делают сами фискальные службы на основании сведений, которые им направляют профильные ведомства (Росреестр, ГИБДД и прочие). Всё, что остаётся гражданам, — дождаться уведомления от Федеральной налоговой службы, где будут указаны суммы сборов, подлежащие уплате.
Особая история с НДФЛ: по общему порядку его нужно оплачивать до 30 апреля на основании декларации, которую граждане заполняют самостоятельно. На сайте ФНС можно найти удобные сервисы и программы для расчёта и оплаты этого налога. А до 2 декабря будет возможность оплатить неудержанные суммы, о которых известно налоговой инспекции, — их размер будет указан в уведомлении.
По закону уведомления должны быть присланы плательщикам не позднее чем за 30 дней до истечения срока уплаты налогов, то есть, до 30 ноября. Если уведомление не пришло, в ФНС рекомендуют гражданам проявить инициативу и обратиться в инспекцию лично.
Можно не ждать «письма счастья», а рассчитаться с налоговой онлайн. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или с помощью сервиса «Заплати налоги». Также оплачивать налоги можно через банки, на почте или в уполномоченных многофункциональных центрах (МФЦ).
Тем, кто не успел
С 3 декабря долг перед ФНС начнёт ежедневно расти, так как на суммы налогов будут начисляться пени. Согласно Налоговому кодексу, пеня определяется в виде процента от неуплаченной суммы. Сам процент равен 1/300 действующей ставки рефинансирования Центробанка. То есть число, полученное при определении 1/300 ставки рефинансирования, затем следует умножить на сумму неоплаченного налога — это и будет размер ежедневной пени.
При этом закон ограничивает сумму пеней, начисленных за недоимку, — она не может быть выше самого долга. Стоит знать, что пени не начисляются в случае, если налогоплательщик не мог погасить долг из-за ареста имущества или счетов в банке.
«Наличие значительных и долгосрочных задолженностей приводит стороны в суд. По выигранному ведомством иску ответчик обязан расплатиться или добровольно в указанные сроки, или дожидаться описи имущества, закрытия всех счетов и карт», — обрисовал будущее неплательщиков Виктор Зубарев. Он подчеркнул, что это общепринятые юридические процедуры, которые возможно приостановить лишь в случае банкротства физлица.
По выигранному ведомством иску ответчик обязан расплатиться или добровольно в указанные сроки, или дожидаться описи имущества, закрытия всех счетов и карт.
Общий порядок обращения с должниками таков: сначала налоговая служба пришлёт требование погасить фискальный долг. Если гражданин не исполнит его, тогда налоговики обратятся в суд. «Далее долг будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры, например заблокировать банковский счёт должника, арестовать его имущество или ограничить ему выезд за границу», — предупреждает ФНС.
Что повышает налоговый «урожай»
По оценке Виктора Зубарева, фискальная нагрузка на граждан в настоящее время замедлила свой рост. «И да, люди стали более ответственно платить налоги. Потому что даже незначительные долги накапливают ненужные затраты, пени и штрафы и могут привести к запретам на выезд за рубеж, например», — сказал он «Парламентской газете».
Впрочем, помимо «кнута», хорошо работают и налоговые «пряники». Например, собираемость земельного налога выросла благодаря «дачной амнистии», отметил депутат. Кроме того, все процессы в сфере налогообложения активизировались за счёт цифровизации, начиная с возможности оплатить налоги на портале госуслуг и завершая деятельностью надзорных ведомств. «Доходы граждан, совершаемые сделки, приобретения стали более прозрачными», — порадовался Зубарев.
Он также назвал ошибочным мнение о том, что якобы налоговая политика России «не склонна к принятию социально мобильных решений». Так, за последнее время государство ввело целый ряд налоговых льгот и послаблений, оперативно реагируя на ситуацию в стране.
«Например, в текущем году был впервые применён ограничивающий коэффициент при расчёте выплат по земельному налогу. Рост здесь не должен составлять больше десяти процентов по сравнению с прошлым отчётным периодом», — привёл законодатель пример.
Кроме того, сейчас разрабатываются или уже применяются различные формы смягчения фискальной нагрузки для льготных категорий населения — малоимущих граждан и многодетных семей, подчеркнул Виктор Зубарев.
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Теги:
Личный счет , Видео , Виктор Зубарев , Федеральная налоговая служба , Госдума , ГИБДД , Центральный банк России , Росреестр , Парламентская газета
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