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Депутаты хотят освободить военных от налога на землю 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Военных освободят от налога на землю
Фото: News.ru
Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов заявил, что в парламент в ближайшем времени будут внесены два законопроекта. Они должны освободить от земельного налога многодетные семьи и военнослужащих.
Также, если документы будут приняты, налоги не будут платить члены семей военных, уволенные с военной службы, супруги и родители погибших при исполнении обязанностей армейцев, а также те, кто выполнял интернациональный долг, передаёт АГН «Москва».
Мы хотим такую справедливость восстановить. И дополнительно в льготу по земельному налогу мы хотим внести две категории: семьи, имеющие трёх и более детей, и пенсионеры, которые получили эту льготу, у нас здесь остались, — подчеркнул он.
Политик отметил, что 4 декабря будет рассматриваться законопроект Минфина о создании инвестиционных условий в РФ. В качестве стимулирования предпринимательства в стране предусмотрено сохранение налогов в нынешнем виде.
Мы понимаем, что налоговая эффективно очень работает за счет повышения регистрирования, качества работы, она увеличивает, так сказать, собираемость налогов, — добавил он.
Ранее News.ru писал, что комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, расширяющий перечень случаев признания просроченных платежей в бюджет безнадёжными ко взысканию. Депутаты рассмотрят законопроект на пленарном заседании 5 декабря.
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Комментарии1 
Теги:
Личный счет , Сергей Катасонов , Госдума , Минфин , АГН "Москва"
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