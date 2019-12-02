Военных освободят от налога на землю

Депутаты хотят освободить военных от налога на землю

Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов заявил, что в парламент в ближайшем времени будут внесены два законопроекта. Они должны освободить от земельного налога многодетные семьи и военнослужащих.

Также, если документы будут приняты, налоги не будут платить члены семей военных, уволенные с военной службы, супруги и родители погибших при исполнении обязанностей армейцев, а также те, кто выполнял интернациональный долг, передаёт АГН «Москва».

Мы хотим такую справедливость восстановить. И дополнительно в льготу по земельному налогу мы хотим внести две категории: семьи, имеющие трёх и более детей, и пенсионеры, которые получили эту льготу, у нас здесь остались, — подчеркнул он.

Политик отметил, что 4 декабря будет рассматриваться законопроект Минфина о создании инвестиционных условий в РФ. В качестве стимулирования предпринимательства в стране предусмотрено сохранение налогов в нынешнем виде.

Мы понимаем, что налоговая эффективно очень работает за счет повышения регистрирования, качества работы, она увеличивает, так сказать, собираемость налогов, — добавил он.

Ранее News.ru писал, что комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, расширяющий перечень случаев признания просроченных платежей в бюджет безнадёжными ко взысканию. Депутаты рассмотрят законопроект на пленарном заседании 5 декабря.