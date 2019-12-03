Путин продлил мораторий на компенсацию советских вкладов

Президент России Владимир Путин продлил мораторий на компенсацию советских вкладов ещё на год — до 2023 года. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года — на вклады в организации госстрахования России и госбумаги СССР и РСФСР.

Согласно принятой норме, восстановление сбережений должно осуществляться через их перевод в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости, а базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.

Однако законы о переводе вкладов в целевые долговые обязательства РФ и о порядке их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансирования действие закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» с 2003 года ежегодно приостанавливается.

При переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ на их погашение потребовалось бы в 2020 году 45,4 триллиона рублей, в 2021 году — 47,22 триллиона, в 2022 году — 49,11 триллиона рублей. Тогда как проект федерального бюджета на 2020-2022 годы предусматривает средства на компенсацию советских вкладов в размере 5,5 миллиарда рублей в год. Аналогичная сумма предусмотрена для компенсации таких вкладов и в бюджете на текущий год.