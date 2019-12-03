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Российские олигархи начали богатеть гораздо быстрее 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Российские олигархи начали богатеть гораздо быстрее
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
Совокупное состояние россиян, входящих в список 500 богатейших людей мира по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), с начала года выросло на 38,413 миллиарда долларов. При этом за ноябрь рост составил почти восемь миллиардов.
Это означает, что в последний месяц состояние богатейших людей России росло в 2,5 раза быстрее, чем в среднем за предыдущие десять месяцев 2019 года.
В настоящее время в BBI входят 23 гражданина России. На первом месте один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние оценивают в 25,6 миллиарда долларов (рост с начала года — почти шесть миллиардов).
На втором месте идет совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, у которого 23,7 миллиарда (плюс 4,26 миллиарда). Третьим с состоянием 21,1 миллиарда долларов (плюс 5,03 миллиарда) стал совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов.
Далее идут Владимир Лисин, Алексей Мордашов, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Андрей Мельниченко и Виктор Вексельберг.
Рейтинг Bloomberg Billionaires Index высчитывается с 2012 года. Он основан на стоимости акций компании, долями в которых владеют бизнесмены. На первом месте по состоянию на 2 декабря в нем находится находится основатель Amazon Джефф Безос, у которого 112 миллиардов долларов.
Ранее стало известно, что богатейшие представители российского бизнеса согласились вложить в проекты на территории России около 70 триллионов рублей. Их ответ подразумевает принятие закона о защите капиталовложений на территории страны.
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Комментарии27 
Теги:
Личный счет , Джефф Безос , Вагит Алекперов , Леонид Михельсон , Алексей Мордашов , Геннадий Тимченко , Алишер Усманов , Виктор Вексельберг , Владимир Лисин , Владимир Потанин , Андрей Мельниченко , Роман Абрамович , Amazon , Лукойл , Новатэк , Норникель , Bloomberg
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