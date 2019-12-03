Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
США испугались «Силы Сибири»
США испугались «Силы Сибири»
Экономика
Минфин и ЦБ могут сократить покупки валюты
Минфин и ЦБ могут сократить покупки валюты
Экономика
Россиянам рассказали, как снизить плату за ЖКХ
Россиянам рассказали, как снизить плату за ЖКХ
Личный счет
Таджиков оставили без денег из России
Таджиков оставили без денег из России
Личный счет
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.10
$
64.29
71.00
71.20
Прогноз
09.12 – 16.12
$
64.70
71.10
Индексы и котировки Brent
61.07
+0.31 Золото
1461.23
+0.02 РТС
1435.70
+0.20
Динамика валют
EUR / USD
03.12
1.1078
+0.0003
18.11
1.1075
29.11
19.11
07.11

Лекарства в России рекордно подорожали 

Рамблер + ещё 3 6 минут назад
В России резко подорожали лекарства
Фото: ТАСС
Средняя цена лекарств в России выросла почти на 7% и впервые в истории превысила 200 рублей. Об этом, как сообщают «Известия», свидетельствуют подсчеты DSM Group.
DSM Group — маркетинговое агентство, которое специализируется среди прочего на исследованиях фармацевтического рынка.
Согласно подсчетам компании, в октябре 2019 года в России средняя стоимость проданного лекарства стала больше по сравнению с октябрем 2018-го на 6,9%, составив 206,6 рубля. Ранее средняя цена лекарства в России не превышала 200 рублей никогда.
Причиной этого в DSM Group называют изменение структуры спроса, а именно снижение сбыта недорогих лекарств — в январе-октябре продажи препаратов дешевле 50 рублей просели на 11% в денежном выражении, а в натуральном — на 13%.
Генеральный директор агентства Сергей Шуляк объяснил это среди прочего тем, что дешевые лекарства устарели и малоэффективны. Поэтому, по его словам, россияне и отказываются от их покупки.
В свою очередь, Елена Неволина из Национальной фармацевтической палаты отметила, что росту средней цены лекарств в России могло поспособствовать то, что граждане стали покупать их в упаковках большего объема.
«Упаковка, допустим, в 40 таблеток гораздо дороже стандартных 10, но одна таблетка обходится выгоднее», — объяснила она.
Видео дня. Есть ли смысл ехать на заработки в «богатые» регионы
Комментарии6 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Личный счет , Елена Неволина , Сергей Шуляк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США испугались «Силы Сибири»
США испугались «Силы Сибири» 2
Минфин и ЦБ могут сократить покупки валюты
Минфин и ЦБ могут сократить покупки валюты
Россиянам рассказали, как снизить плату за ЖКХ
Россиянам рассказали, как снизить плату за ЖКХ 25
Таджиков оставили без денег из России
Таджиков оставили без денег из России 32
Украина шантажирует ​«Газпром»
Украина шантажирует ​«Газпром» 255
Видео
Таджиков оставили без денег из России
00:27
Таджиков оставили без денег из России
Личный счет Компании
Россия пустила газ в Китай
00:53
Россия пустила газ в Китай
Экономика
Ипотека в России рекордно подешевела
00:36
Ипотека в России рекордно подешевела
Личный счет
Набиуллина рассказала об «избавлении» России от доллара
02:39
Набиуллина рассказала об «избавлении» России от доллара
Экономика Статьи
Украина поставила России условие прямых поставок газа
00:38
Украина поставила России условие прямых поставок газа
Рынки
России предрекли скорое падение ставок по ипотеке
00:15
России предрекли скорое падение ставок по ипотеке
Недвижимость Личный счет
«Северному потоку — 2» пригрозили «трюком»
03:28
«Северному потоку — 2» пригрозили «трюком»
Компании Рынки
Привязать газ к Европе: Украина поставила РФ условие
00:38
Привязать газ к Европе: Украина поставила РФ условие
Экономика
«Есть проблемы»: «Нафтогаз» борется с «Газпромом»
01:25
«Есть проблемы»: «Нафтогаз» борется с «Газпромом»
Компании Рынки
Холодная пора: Порошенко срывает сделку с Россией
00:38
Холодная пора: Порошенко срывает сделку с Россией
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение