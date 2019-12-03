В России резко подорожали лекарства

Лекарства в России рекордно подорожали

Средняя цена лекарств в России выросла почти на 7% и впервые в истории превысила 200 рублей. Об этом, как сообщают «Известия», свидетельствуют подсчеты DSM Group.

DSM Group — маркетинговое агентство, которое специализируется среди прочего на исследованиях фармацевтического рынка.

Согласно подсчетам компании, в октябре 2019 года в России средняя стоимость проданного лекарства стала больше по сравнению с октябрем 2018-го на 6,9%, составив 206,6 рубля. Ранее средняя цена лекарства в России не превышала 200 рублей никогда.

Причиной этого в DSM Group называют изменение структуры спроса, а именно снижение сбыта недорогих лекарств — в январе-октябре продажи препаратов дешевле 50 рублей просели на 11% в денежном выражении, а в натуральном — на 13%.

Генеральный директор агентства Сергей Шуляк объяснил это среди прочего тем, что дешевые лекарства устарели и малоэффективны. Поэтому, по его словам, россияне и отказываются от их покупки.

В свою очередь, Елена Неволина из Национальной фармацевтической палаты отметила, что росту средней цены лекарств в России могло поспособствовать то, что граждане стали покупать их в упаковках большего объема.