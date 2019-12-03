Подсчитаны траты россиян на новогодний стол

Россияне, принявшие участие в опросе компании Nielsen, планируют потратить на покупку продуктов для новогоднего стола в среднем десять тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы исследования выяснили, что самыми популярными продуктами для новогоднего ужина в России являются фрукты и овощи (их покупают 93 процента опрошенных), сыр (89 процентов), свежее мясо, птица и рыба (87 процентов) и мясные изделия (81 процент).

Лидерами среди новогодних напитков стали шампанское и игристые вина — их планируют купить 84 процента респондентов. Также популярны вино и водка (59 и 40 процентов соответственно). Среди безалкогольных напитков лидируют фруктовые соки (77 процентов), газировка (50 процентов) и минеральная вода (44 процента).

Дома Новый год планируют встретить семь из десяти участников опроса (68 процентов респондентов), 85 из них заявили о планах приготовить новогодний ужин.