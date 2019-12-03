Подсчитаны траты россиян на новогодний стол 

Россияне, принявшие участие в опросе компании Nielsen, планируют потратить на покупку продуктов для новогоднего стола в среднем десять тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Авторы исследования выяснили, что самыми популярными продуктами для новогоднего ужина в России являются фрукты и овощи (их покупают 93 процента опрошенных), сыр (89 процентов), свежее мясо, птица и рыба (87 процентов) и мясные изделия (81 процент).
Лидерами среди новогодних напитков стали шампанское и игристые вина — их планируют купить 84 процента респондентов. Также популярны вино и водка (59 и 40 процентов соответственно). Среди безалкогольных напитков лидируют фруктовые соки (77 процентов), газировка (50 процентов) и минеральная вода (44 процента).
Дома Новый год планируют встретить семь из десяти участников опроса (68 процентов респондентов), 85 из них заявили о планах приготовить новогодний ужин.
Как сообщал «Рамблер», эксперты ВЦИОМ подсчитали, что в прошлом году новогодний ужин обошелся россиянам в среднем в 4 592 рубля. На подарки у жителей страны ушло около 5 375 рублей, на туристические поездки, елки, рестораны и прочее — по 3 903 рубля. В целом средние расходы россиян в новогодние праздники составили 13 870 рублей на человека.