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Как снизить плату за услуги ЖКХ и проверить платежку 

Российская Газета 50 минут назад
Управляющая компания с октября этого года подняла тариф за содержание жилого помещения почти на 37 процентов. Это правомерно или нет? С таким вопросом на "горячую линию" в "Российской газете" обратились Валентина Михайловна из г. Владимира. Аналогичные вопросы были и из других регионов.
Исполнительный директор НП "ЖКХ "Контроль" Светлана Разворотнева напомнила, что тарифы на жилищные услуги утверждают сами собственники, а если они этого не сделали, то орган местного самоуправления.
"А с вашей компанией нужно разобраться, — посоветовала Разворотнева Валентине Михайловне и ее соседям, — чтобы понять, кем было принято это решение. Если оно принималось в обход решения собственников, то это явное нарушение закона. Тогда порекомендую с письменным запросом обратиться в администрацию — поинтересоваться, на основании какого решения изменен тариф".
Заявление должно быть в двух экземплярах, чтобы вам отметку поставили, — кто и когда принял. В случае, если решение приняла администрация, то можно провести общее собрание собственников и принять иное решение.
"Если же это единолично сделала управляющая компания, без утверждения собственников, тогда обращайтесь в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) своего региона", — пояснила Разворотнева.
При этом она не исключила, что могли подделать протокола общего собрания. И объяснила, как это проверить и куда обращаться. А потом можно провести собрание и устанавливать свой тариф.
Плата за услуги ЖКХ «задавила» россиян
А как проверить, правильные ли суммы в платежке, посоветовал начальник управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы Алексей Матюхин.
На сайте ФАС для удобства граждан существует калькулятор коммунальных платежей.
"Мы создали интерфейс специально для потребителей, — сообщил он, — чтобы примерно понять, правильно ли выставляет управляющая компания тариф или норматив. Но это касается только коммунальных услуг — тепла, воды, электричества, газа".
Далее, на сайте ФАС нужно найти раздел "калькулятор коммунальных платежей" и затем выбрать субъект, город, дом… И если у вас прибор учета, например, на воду, то можно вбить данные прибора учета, нажать на кнопку "рассчитать" и он автоматически выдаст ваш платежный документ, который должен к вам прийти. Его можно сверить с тем, что у вас на руках.
"Если там есть разница в размере тарифа, например, вместо 30 рублей за воду стоит 35 рублей, — уточнил Алексей Матюхин, — то надо обращаться в органы, где устанавливают тариф. Или в жилищную инспекцию".
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Теги:
Личный счет , Видео , ФАС , "Российская газета"
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