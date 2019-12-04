С Новым годом! Власти Москвы поднимают цены на ЖКХ

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С Новым годом! Власти Москвы увеличат тарифы на услуги ЖКХ, плату за содержание жилья и размер взноса на капремонт 

Вести Экономика 1 час назад
Тарифы на коммунальные услуги (газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) в Москве вырастут с 1 июля 2020 г. в среднем на 3,7%, сообщает мэрия столицы.
"Тарифы на коммунальные услуги в городе будут проиндексированы с 1 июля 2020 г. в среднем на 3,7%", — пояснили в мэрии Москвы.
Кроме того, плата за содержание жилого помещения в Москве увеличится с 1 января 2020 г. на 5%.
Вдобавок власти увеличат минимальный размер взноса на капитальный ремонт — на 3,7% (с 18,19 руб. до 18,86 руб. за квадратный метр в месяц).
"Все действующие льготы и иные меры социальной поддержки граждан по оплате услуг ЖКХ сохраняются в полном объеме", — заявили в мэрии.
В 2019 г. тарифы на жилищно-коммунальные услуги пересматривали дважды: с 1 января тарифы повысили на 1,7%, с 1 июля — на 4,8%.
Взнос на капитальный ремонт увеличен с 1 января 2019 г. с 17 руб. до 18,19 руб. за квадратный метр в месяц.
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Теги:
Личный счет , Видео , Правительство Москвы
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