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Эксперты определили действительно бедных россиян 

News.ru 1 час назад
В России вычислили действительно бедных людей
Фото: globallookpress.com
Экономисты определили критерии действительно бедных россиян, а не тех, кто себя таковыми считает. И те и другие, как правило, относятся к разным группам населения.
Объективно бедные считаются те, кто проживает в домохозяйстве с доходом менее 7,5 тыс. рублей. К такому выводу пришла автор исследования — эксперт ВШЭ Екатерина Слободенюк, пишет «Коммерсант».
Субъективная бедность оценивалась самими респондентами, исходят из занимаемого ими положения в обществе и собственной оценке материального благополучия. Количество действительно или объективно бедных россиян составляет 8,1% от всего населения страны, субъективно или тех, кто себя таковыми считает — 4%. В зоне пересечения обеих категорий оказались 0,6%.
В составе всех действительно бедных только 7,4% считает себя такими. А из числа считающих себя бедными только 15% на самом деле объективно входят в эту категорию. Чаще всего считают себя бедными пожилые люди — их доля составила 50%. На самом деле бедно живут из них только 18%.
Подавляющее большинство в группе действительно бедных составляют люди в возрасте от 18 до 40 лет, их доля составляет 61%. Основные причины такого явления — высокая нагрузка за счёт детей (73%) и неработающих взрослых (33%).
Те, кто считает себя бедными, отличаются высоким уровнем тревоги (35%). Объективно бедные чаще всего спокойны (41%).
Ранее News.ru сообщал, что предложение освободить граждан с низким уровнем заработка от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) поддержала спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко. Она отметила, что внимательно следит за дискуссией в СМИ относительно возможности освобождения от НДФЛ малообеспеченных семей и поддерживает эту идею.
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Теги:
Личный счет , Экономика , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , ВШЭ
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