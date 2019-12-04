В России вычислили действительно бедных людей

Эксперты определили действительно бедных россиян

Экономисты определили критерии действительно бедных россиян, а не тех, кто себя таковыми считает. И те и другие, как правило, относятся к разным группам населения.

Объективно бедные считаются те, кто проживает в домохозяйстве с доходом менее 7,5 тыс. рублей. К такому выводу пришла автор исследования — эксперт ВШЭ Екатерина Слободенюк, пишет «Коммерсант».

Субъективная бедность оценивалась самими респондентами, исходят из занимаемого ими положения в обществе и собственной оценке материального благополучия. Количество действительно или объективно бедных россиян составляет 8,1% от всего населения страны, субъективно или тех, кто себя таковыми считает — 4%. В зоне пересечения обеих категорий оказались 0,6%.

В составе всех действительно бедных только 7,4% считает себя такими. А из числа считающих себя бедными только 15% на самом деле объективно входят в эту категорию. Чаще всего считают себя бедными пожилые люди — их доля составила 50%. На самом деле бедно живут из них только 18%.

Подавляющее большинство в группе действительно бедных составляют люди в возрасте от 18 до 40 лет, их доля составляет 61%. Основные причины такого явления — высокая нагрузка за счёт детей (73%) и неработающих взрослых (33%).

Те, кто считает себя бедными, отличаются высоким уровнем тревоги (35%). Объективно бедные чаще всего спокойны (41%).