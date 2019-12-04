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Эксперты определили по-настоящему бедных россиян 

Рамблер + ещё 1 26 минут назад
В России вычислили действительно бедных людей
Фото: globallookpress.com
По-настоящему бедными россиянами оказались не пенсионеры, а жители страны в возрасте 18-40 лет, имеющие детей или взрослых иждивенцев. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на эксперта ВШЭ Екатерину Слободенюк.
Основой работы Слободенюк стало исследование Института социологии РАН 2018 года о субъективно и объективно бедных россиянах. К объективно очень бедным эксперты отнесли тех, кто живет в домохозяйстве с доходом менее 7,5 тысячи рублей. Слободенюк пришла к выводу, что категории россиян, считающих себя очень бедными, и объективно бедных, почти не пересекаются.
Объективно бедные составили 8,1 процента населения России, субъективно бедные — четыре процента. В группе субъективно бедных около половины пенсионеров, но среди объективно бедных пожилых людей лишь 18 процентов. Большинство объективно бедных (61 процент) — люди 18-40 лет с иждивенцами.
Видео дня. Есть ли смысл ехать на заработки в «богатые» регионы
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Личный счет , Экономика , ВШЭ , РАН
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