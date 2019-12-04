Набор для оливье резко подорожал в России

Ингредиенты для салата оливье, который является традиционным украшением новогоднего стола в России, резко подорожали за год. В среднем, стоимость ингредиентов выросла на 4,6%. К 31 декабря, по мнению участников, цены могут ещё увеличиться.

Эксперты подсчитали, что 12 порций салата обойдётся россиянам примерно в 1,02 тысячи рублей. Больше всего за год подорожал лук, колбаса, консервированный горошек и майонез. Куриные яйца выросли в цене незначительно.

По данным «Известий», дешевле будет приготовить селёдку под шубой. Набор для него подорожал на 2,6%. Чтобы накормить этим салатом семью из четырёх человек, придётся потратить 157 рублей. В прошлом году этот набор обошёлся россиянам в 153 рубля.

Ранее врачи назвали самые вредные новогодние блюда. Среди них соления, салат оливье, сельдь под шубой, бутерброды с икрой и красной рыбой, холодец, мясо по-французски, соки, торт, сладкая газировка, бананы и виноград, писал News.ru.