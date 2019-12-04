«Россиян начнут выселять за неуплату услуг ЖКХ»

Россиян предупредили о выселениях за долги ЖКХ

Плешанова прокомментировала планы Госдумы по запрету агентского метода взыскания долгов за «коммуналку». Как сообщал «Рамблер», летом 2019 года вступил в силу запрет на продажу долгов ЖКХ профессиональным взыскателям. Однако этот запрет можно обойти с помощью агентской схемы работы, по которой долги не продаются, а остаются в собственности управляющей компании.

По мнению Плешановой, депутаты пошли на упреждающую меру, так как долги по ЖКХ продолжают расти.

«Я не думаю, что коллекторы были сильно на этом рынке задействованы и как-то существенно влияли на ситуацию», — подчеркнула она.

Юрист считает, что с одной стороны инициатива Госдумы станет для россиян гарантией защиты, а с другой — люди могут столкнуться с более серьезными проблемами, чем преследование коллекторов. Она заявила, что за неуплату «коммуналки» более шести месяцев должников могут лишить жилого помещения.