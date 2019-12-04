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Россиян предупредили о выселениях за долги ЖКХ 

Рамблер 1 час назад
«Россиян начнут выселять за неуплату услуг ЖКХ»
Фото: РИА Новости
Юрист, член общественного совета при Агентстве по страхованию вкладов Ольга Плешанова заявила, что россиянам грозит выселение из жилья, если коллекторов не допустят к долгам ЖКХ. Об этом сообщает «Ура.ру».
Плешанова прокомментировала планы Госдумы по запрету агентского метода взыскания долгов за «коммуналку». Как сообщал «Рамблер», летом 2019 года вступил в силу запрет на продажу долгов ЖКХ профессиональным взыскателям. Однако этот запрет можно обойти с помощью агентской схемы работы, по которой долги не продаются, а остаются в собственности управляющей компании.
По мнению Плешановой, депутаты пошли на упреждающую меру, так как долги по ЖКХ продолжают расти.
«Я не думаю, что коллекторы были сильно на этом рынке задействованы и как-то существенно влияли на ситуацию», — подчеркнула она.
Юрист считает, что с одной стороны инициатива Госдумы станет для россиян гарантией защиты, а с другой — люди могут столкнуться с более серьезными проблемами, чем преследование коллекторов. Она заявила, что за неуплату «коммуналки» более шести месяцев должников могут лишить жилого помещения.
«Как только появится социальное жилье, неплательщиков начнут массово выселять», — заключила эксперт.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Личный счет , Недвижимость , Госдума , Агентство по страхованию вкладов
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