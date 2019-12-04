Московским метростроителям повысят зарплату

Московским метростроителям в ближайшее время планируется поднять заработную плату. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«На уровне местного законодательства в Москве сделали всё, что возможно, чтобы поднять зарплату метростроителям. Однако на федеральном уровне в стандартах и тарифах, из которых рассчитывается зарплата, есть недочёты и ошибки», — сказал чиновник в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Хуснуллин добавил, что в настоящее время власти Москвы совместно с Минстроем России прорабатывают соответствующие корректировки. Возможности поднять уровень зарплат появятся в ближайшее время, уверен он.

Как писал News.ru, к концу 2022 года салатовую ветку Московского метрополитена продлят до посёлка Северный. Сейчас на Люблинско-Дмитровской линии в сторону посёлка запущен тоннелепроходческий щит.