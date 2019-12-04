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Московским метростроителям повысят зарплату 

News.ru 1 час назад
Московским метростроителям повысят зарплату
Фото: ТАСС
Московским метростроителям в ближайшее время планируется поднять заработную плату. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«На уровне местного законодательства в Москве сделали всё, что возможно, чтобы поднять зарплату метростроителям. Однако на федеральном уровне в стандартах и тарифах, из которых рассчитывается зарплата, есть недочёты и ошибки», — сказал чиновник в эфире радиостанции «Вести ФМ».
Хуснуллин добавил, что в настоящее время власти Москвы совместно с Минстроем России прорабатывают соответствующие корректировки. Возможности поднять уровень зарплат появятся в ближайшее время, уверен он.
Как писал News.ru, к концу 2022 года салатовую ветку Московского метрополитена продлят до посёлка Северный. Сейчас на Люблинско-Дмитровской линии в сторону посёлка запущен тоннелепроходческий щит.
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Теги:
Личный счет , Марат Хуснуллин , Правительство Москвы , Минстрой , Вести ФМ
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