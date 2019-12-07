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Россияне стали реже брать новые кредиты на погашение старых 

Вечерняя Москва + ещё 1
Россияне реже берут новые кредиты на погашение старых
Фото: Сергей Киселев / Агентство Городских Новостей «Москва»
За текущий год доля новых кредитов, взятых населением на погашение старых, снизилось на 1,9 процентного пункта и составила 11,8 процента. Об этом рассказал генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.
По его словам, это связано в том, что разница в процентных ставках между ранее полученными и вновь полученными кредитами не была так значима, как в прошлые годы — тогда потребители проводили массовое рефинансирование займов, взятых по высоким ставкам в период кризиса 2014-2015 годов.
— Средняя доля потребительских кредитов, которые отправляются на рефинансирование ранее полученных кредитов, в 2019 году снизилась с 13,7 процента до 11,8 процента, — сообщил Лагуткин.
По словам эксперта, в ближайшее время ожидается рост доли кредитов, направленных на рефинансирование. Это связано с новостями о снижении банками номинальных процентных ставок по займам в третьем и четвертом кварталах текущего года, передает РИА Новости.
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Теги:
Личный счет , Олег Лагуткин , РИА Новости
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