Россияне реже берут новые кредиты на погашение старых

Россияне стали реже брать новые кредиты на погашение старых

За текущий год доля новых кредитов, взятых населением на погашение старых, снизилось на 1,9 процентного пункта и составила 11,8 процента. Об этом рассказал генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин

По его словам, это связано в том, что разница в процентных ставках между ранее полученными и вновь полученными кредитами не была так значима, как в прошлые годы — тогда потребители проводили массовое рефинансирование займов, взятых по высоким ставкам в период кризиса 2014-2015 годов.

— Средняя доля потребительских кредитов, которые отправляются на рефинансирование ранее полученных кредитов, в 2019 году снизилась с 13,7 процента до 11,8 процента, — сообщил Лагуткин.

По словам эксперта, в ближайшее время ожидается рост доли кредитов, направленных на рефинансирование. Это связано с новостями о снижении банками номинальных процентных ставок по займам в третьем и четвертом кварталах текущего года, передает РИА Новости.