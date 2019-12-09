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Удержание долгов с пенсий предложили ограничить в РФ 

News.ru 42 минуты назад
Удержание долгов с пенсий предложили ограничить
Фото: globallookpress.com
Трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений передала правительственной комиссии документы, которые должны ограничить удержание долгов с пенсий. По мнению авторов инициативы, подобные удержания нивелирует право на социальное обеспечение, гарантированные гражданам Конституцией.
В случае принятия документа, под запрет не попадут удержание из пенсии задолженности по ЖКХ или обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления. И то, только если речь не идет о минимальной пенсии, соответствующей прожиточному минимуму, сообщает «Российская газета».
Авторы инициативы предлагают сделать «неприкосновенными» страховые пенсии по старости и инвалидности, накопительную пенсию, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пособия по временной нетрудоспособности, пенсионное обеспечение военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Росстат сообщил о росте средней пенсии в России. По данным ведомства, в России в октябре 2019 года был зафиксирован рост реальной средней пенсии (с поправкой на инфляцию) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Он составил 2,3%. В номинальном выражении пенсии увеличились на 6,1% — до 14 205 рублей, следует из документа Росстата.
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Теги:
Личный счет , Росстат , МВД , "Российская газета"
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