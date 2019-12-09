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Тарифы на газ могут резко вырасти для населения 

News.ru 1 час назад
Россиян предупредили о резком повышении тарифов на газ
Фото: globallookpress.com
Тарифы на газ могут резко вырасти для населения в случае принятия закона о приватизации газовых сетей. Речь идёт о так называемых бесхозных сетях, рна содержание которых понадобятся деньги.
Опасность бесхозных газовых сетей, которые никому не принадлежат, заключается в том, что в случае аварии, утечки или взрыва некому будет предъявить претензии. Эти сети даже нельзя подключать, и таких в России очень много, пишут «Известия».
При легализации таких газопроводов возникнут затраты на их обслуживание, платить за которое придётся населению. Инициатива приватизации бесхозных сетей принадлежит Минэнерго, документы сейчас изучают депутаты Госдумы и сенаторы. И они опасаются, что с принятием этого закона цены на газ резко вырастут.
Ранее NEWS.ru сообщал, что с 1 декабря вступает в силу приказ по тарифам на электроэнергию, однако введены они будут с 1 января 2020 года. Речь идёт о предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках, в том числе и населению.
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Комментарии 3 
Теги:
Личный счет , Экономика , Госдума , Минэнерго , газета "Известия"
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